Nina Pušlar v hladnejše dni pošilja poletni hit

"Prste stran, ker mi jasno je, da bom s tabo opekla se, saj sladko je, ko v naju vre ..." poje Nina Pušlar v svoji novi, s karibskim soncem obsijani pesmi Prste stran. Karibe, natančneje Kubo, je obiskala, tik preden se je predlani spomladi ustavil svet. Vodja njenega benda in član avtorske ekipe Miha Gorše se je takrat pošalil, da bo po vrnitvi zagotovo želela posneti kakšno latinsko pesem. Nato je drugi soavtor in producent Jernej Kržič prišel v studio s kitarsko idejo, ki je dišala po Kubi in je bila Nini takoj všeč. Pesem so najprej posneli v španščini, ko so se lotili snemanja videa, je bila špansko-slovenska, na koncu pa je Urša Vlašič napisala povsem slovensko besedilo. Zvočno je zagotovo pesem nekoliko drugačna kot vse, kar je Nina izdala v zadnjem času in kot nalašč vas bo v prihajajočih mrzlih dneh spominjala na poletje in vroče noči.