Nina Pušlar v klasičnem kabrioletu napoveduje nov album

Priljubljena pevka Nina Pušlar, ki s svojim bendom to poletje nastopa na dvoriščih slovenskih gradov in dvorcev, je poletne dni izkoristila tudi za ustvarjanje videospota, s katerim je opremila aktualni singel. Večino videa so posneli na pobočju Nanosa, zagodla pa jim jo je neznosna vročina. Snemali so namreč na enega najbolj vročih dni letos, zato so se morali znajti in se med odmori skrivati pod senčniki.