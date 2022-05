Nina Pušlar: V odnosu smo pripravljeni veliko prestati

Priljubljena slovenska pevka je o novi pesmi povedala: "V odnosu smo pogosto pripravljeni veliko prestati. Včasih pa žal pride do točke, ko ne gre več naprej. Ko za nekoga vse skupaj postane pretežko in na ta račun izgubi lastno dušo, svoj lastni jaz. Takrat pride čas, ko se je treba postaviti na prvo mesto, saj drugače lahko trpi tudi zdravje. Za srečo v dvoje je potrebna najprej sreča posameznika. Moramo se imeti radi ter si biti eni in edini, kar vsak človek tudi je – edinstven. Nisem ena in edina samo jaz. Eden in edini si tudi ti." Nina je pesem že preizkusila na izbranih koncertih: "Glede na odzive na nastopih je ljudem zelo všeč. Koncertna verzija je malo drugačna, a ravno igranje z aranžmaji in izvedbami sta bistvo nastopanja v živo."

Skoraj do dneva natančno, leto dni po izidu uspešnice Tople oči , Nina Pušlar predstavlja novo pesem Nina Nina Nina . V njej je združila moči s preverjeno ekipo: besedilo je napisala Urša Vlašič , s katero kreativno sodelujeta že vse od zmage na Bitki talentov pred 17 leti, glasbo pa je ustvarila s studijskima mojstroma Miho Goršetom in Jernejem Kržičem , ki sta tudi člana njenega spremljevalnega benda.

Nina v videospotu pušča spomine za seboj

Glasbenica je za pesem, ki bo na njenem novem albumu, ustvarila tudi videospot, o katerem je dejala: "V videu smo želeli zajeti odnos, ki se je ohladil oziroma je prišel do točke, ko je postal samoumeven in se je treba odločiti, da boš to presekal, čeprav je to ponavadi težko. Zgodba spota govori o tem, da grem naprej in puščam spomine za seboj." Za snemanje je znova angažirala režiserja Roka Mavra, s katerim sta sodelovala že pri videu za Tople oči.

Videospot so med prvomajskimi počitnicami posneli v dveh dneh, na cestah v okolici Nininega doma, v kamnolomu na Dolenjskem in v opuščeni livarni. V spotu se veliko dogaja – v njem je scena z ognjem, Nina se kar sama ostriže nad umivalnikom, ljubitelji avtomobilov pa bodo uživali v pogledu na klasični cadillac. V njem poleg Pušlarjeve nastopa model in igralec Anže Mežan.