Nina Pušlar z novim videospotom s Filipinov: To ni bil prvotni plan za video

Nov videospot Nine Pušlar za pesem Ujami ritem je nastal med njenim potepanjem na Filipinih. Tja se je januarja odpravila, saj se je tam poročila ena njenih najboljših prijateljic. "Zakaj sem na mivko napisala prav 'ujemi ritem' in zakaj sem na plaži pela ravno to pesem? Šele pred nekaj tedni, ko je prvotni scenarij videospota za to pesem padel v vodo, sem dojela, da se vse zgodi z razlogom. Z leti vedno bolj ugotavljam, da se stvari zgodijo z določenim razlogom in sem vesela, da bo ta spot ugledal luč sveta ravno zdaj, ko najbolj potrebujemo optimizem in motivacijo za naprej, pozitivo, nasmehe, objeme, ki jih vsi pogrešamo. S posnetim uvodom, ki me od doma skozi pesem popelje nazaj v nepozabne filipinske spomine, želim skozi svoj svet popeljati tudi svoje poslušalce. Vsakdo pa ima zagotovo kak lep spomin iz svojega življenja in naj se ob tem spomni še na svojega,"je za 24ur.com povedala pevka in dodala, da so posnetki, uporabljeni v videospotu nastali povsem spontano.

Pravi, da prijateljev in celotne filmske ekipe na Filipinih ni rabila prepričevati, da naj sodelujejo pri snemanju, saj so posnetki nastali kot spomin na čudovito potovanje in ne z namenom videospota. "Niti sanjalo se jim ni, da bodo v videospotu. No, spomladi se ni sanjalo niti meni. Posnetki, ki so nastali na plaži, so se zgodili malo zatem, ko sta si prijatelja, zaradi katerih se je potovanje sploh zgodilo, rekla večni 'da'."