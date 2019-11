Nina Pušlar z novo pesmijo: To je moj najhitreje posnet spot

Videospot za pesem Pusti me je prvi videospot, ki ga je Nina Pušlar posnela z režiserko Tino Novak. Nina je povedala, da si je za nežno balado zamislila preprost videospot, saj je pesem sama po ebi dovolj sporočilna, da ne potrebuje velikih dodatkov, posebnih učinkov.

"To je moj najhitreje posnet spot, saj sem bila na sceni le šest ur. Kot zanimivost lahko povem, da smo imeli že izbrano drugo lokacijo, rezervirana dva snemalna dneva, igralca, spisan scenarij ... V zadnjem hipu pa sem se odločila, da bi ta skladba morala imeti zelo enostaven, minimalističen, intimen video. Pesem je že sama po sebi tako sporočilna, da ne potrebuje kakšnih velikih dodatkov, posebnih učinkov in obilja ličil. Končni izdelek je takšen, da si bo lahko ob gledanju in poslušanju vsak ustvaril svojo zgodbo, svoj film, svoj videospot," je o svojem novem glasbenem filmu, ki so ga posneli ob klavirju v Kristalni dvorani v Rogaški Slatini, povedalaNina Pušlar. Skladba Pusti me je peti radijski singel s septembra izdanega albuma Nina, avtorstvo pa si delijo Nina Pušlar, Miha Gorše, Maja Šušnjara Gabor, Jernej Kržič in Tadej Košir.

"Miha Gorše mi je med eno od nočnih studijskih seans zavrtel posnetek intimne, nežne teme, ki jo je zaigral na klavir, le nekaj taktov, brez melodije, a sem jo takoj začutila. Bila je enostavno lepa. Doma sem jo še nekajkrat poslušala, sedla za klavir, začela igrati, peti in še nikoli ni bilo tako enostavno. Glasba je prišla v trenutku, skupaj z melodijo prav tako besede, ki jih je kasneje moja prijateljica in vizažistka Maja Šušnjara Gabor, ubesedila na zame najlepši možen način. Maja, ki je v preteklosti že napisala dve besedili za album Med vrsticami, mi je med dolgim in vročim poletjem omenila, da bi dopust ob morju z veseljem izkoristila za to, da napiše kakšno besedilo in zgodilo se je res hitro, potem, ko sem dolgo razmišljala komu bi pesem poslala, da jo ubesedi. Med snemanjem sem začutila, da mora zaključiti album, ker je tako drugačna od vseh ostalih. Po izdaji plošče v Križankah pa s pesmijo 'Pusti me' zaključujemo tudi naše koncerte."

Nina je videospot za pesem Pusti posnela v pičlih šestih urah. FOTO: Nejc Fon