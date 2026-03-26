Glasba

Prvič za materinski dan: predstavila glasbeno-vizualno poslastico

Ljubljana, 26. 03. 2026 17.09 pred 46 minutami 3 min branja 0

Avtor:
Anastasija Jović Alen Podlesnik
Nina Pušlar

Sinoči je bil poseben večer za priljubljeno pevko Nino Pušlar. Ob materinskem dnevu je premierno predstavila glasbeno-vizualno kreacijo Aria. Občinstvo je dve uri navduševala s povezovanjem glasbe, plesa, filmsko-gledaliških elementov in hkrati posnela tudi videospot za svojo novo pesem Zdaj si upam, ki jo je občinstvo praktično znalo že na pamet.

Sinoči je na prizorišču ljubljanske Odiseje zaživela Aria Nine Pušlar. Dolgo pričakovani glasbeno-vizualni spektakel, ki je pevkine pesmi dopolnil tudi filmsko in gledališko.

"Uživala sem. Res sem uživala! Od začetka do konca sem bila na 200 obratih, nisem imela časa niti zadihati. Sploh na začetku, ko smo šov odprli s plesalci in veliko obleko. Ker je bil to verjetno eden in edini tak koncert, ki ga bomo izvedli, sem se predala energiji in zavestno uživala v njem od začetka do konca," je po dveurnem koncertu povedala Nina.

Nina Pušlar med pesmijo Nemirna kri.
FOTO: Matic Kremžar

Ario je odprla in zaključila njena nova pesem Zdaj si upam, ki jo je Nina na radie poslala brez videa in napovedala, da bodo gradivo zanjo posneli na sinočnjem posebnem koncertu. Občinstvo je sprejelo izziv, prišlo pripravljeno in zapelo pesem z ekipo na odru - med njimi tudi s številnimi znanimi obrazi. "Mi smo prišli pripravljeni, ko nas ujame kamera, bomo navdušeno pomahali," je smeje povedal pevec Tilen Lotrič, medtem ko je Ondina Kerec, ki smo jo spremljali v seriji Nemirna kri, komaj čakala plesni del spektakla: "Jaz kot plesalka se veselim, da bo na oder stopila Ninina plesna ekipa, nekaj jih tudi poznam in vem, da so preprosto vrhunski."

"Vem, da za vsem skupaj stoji Mark Pirc, ki nikoli ne razočara, zato danes brez dvoma pričakujem spektakel," pa je dodal pevec Kristijan Crnica. Aria je bila sicer spletena iz Nininih največjih hitov, ki so sinoči zaživeli v nekoliko drugačni podobi. Bend so razširili s štirimi spremljevalnimi pevci, brass sekcijo, osem plesalcev je na odru spretno vodil Matevž Česen, s 3D grafikami, svetlobnimi in drugimi učinki, režiranimi video vsebinami, v katerih sta se izza kulise javljali Nina in njen umetniški alter ego Aria, pa je režiser Mark Pirc dvignil na čisto poseben nivo.

Poleg vizualnega vidika – filmsko in gledališko začinjen spektakel – je bil sicer v znamenju Ninine glasbe s pridihom Arie kot njenega alter ega, ki predstavlja novo zgodbo. Kako si Ninin alter ego predstavljajo njeni glasbeni kolegi? "Verjetno kot špansko upornico, zelo močno in pogumno žensko," je povedal Lotrič, Ondina pa je dodala: "Nina je v javnosti znana kot zelo uglajena, mila in nežna, zato se mi zdi, da bi bil njen alter ego lahko vseeno malo bolj divji."

Najbrž je težko verjeti, ampak v Ninini bogati 21-letni karieri je bil sinoči, 25. marca, to šele njen prvi koncert za materinski dan: "Ja, res zanimivo. Mogoče pa je to začetek nove tradicije, novo poglavje. Lepo mi je bilo gledati občinstvo, odzive, veselje in res so številni prišli na ta koncert v spremstvu svojih mam ali pa kar obeh staršev. Pogled z odra je bil res lep."

Razlagalnik

Nina Pušlar je slovenska pop pevka, ki je svojo glasbeno kariero začela leta 2004 po zmagi v šovu Bitka talentov. Znana je po svojih energičnih pop pesmih, ki pogosto vključujejo elemente rocka in plesa. Njene pesmi so prepoznavne po močnih vokalih, privlačnih melodijah in pozitivnih besedilih, ki pogosto govorijo o ljubezni, življenju in osebnih izzivih.

Glasbeno-vizualni spektakel 'Aria' je koncept, ki združuje glasbo v živo s poudarjenimi vizualnimi elementi, kot so ples, gledališke predstave, filmske projekcije, 3D grafike in svetlobni efekti. Cilj je ustvariti celostno doživetje, ki presega klasičen koncert, saj gledalcem ponudi bogatejšo, bolj poglobljeno in umetniško izkušnjo, ki nagovarja več čutil hkrati.

Alter ego je v umetnosti in literaturi druga osebnost ali identiteta, ki jo ustvari ali prevzame umetnik, pogosto z namenom raziskovanja drugačnih vidikov sebe ali za izražanje idej, ki jih morda ne bi izrazil pod svojo primarno identiteto. Alter ego lahko služi kot sredstvo za svobodnejše eksperimentiranje, kritiko ali kot utelešenje določenih konceptov ali arhetipov, kot je v tem primeru 'Aria' Nine Pušlar, ki predstavlja novo zgodbo ali drugačno plat njene umetniške osebnosti.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
nina puslar materinski dan aria koncert

