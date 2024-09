Nina Pušlar zabavala ob zaključku poletnih počitnic

Prva septembrska nedelja je na Tržiške ulice privabila na tisoče obiskovalcev, ki so se na tradicionalni Šuštarski nedelji poslovili od avgusta. Dogodek, ki se je razvil iz čevljarskih sejmov, je že leta nadvse priljubljena zabava ob zaključku poletnih počitnic. Obiskovalci z vseh koncev države so lahko letos uživali tudi ob nastopu Nine Pušlar.