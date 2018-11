Nina Pušlar združila moči s Cavazzo

''Tokrat sem se odločila za malo drugačen videospot, s kančkom retro pridiha skozi sliko, montažo in samo scenografijo. In prav v pesmi Za naju smo s črno-belim videospotom želeli prikazati kontrast med skladbo in zgodbo, ki je ena sama pozitiva. Pravzaprav smo se vrnili nazaj k osnovam, tako z zgodbo, kot s sliko,'' je povedala simpatična Nina o novem videospotu, ki je precej drugačen, kot smo jih bili do zdaj vajeni pri njej.

Najnovejša Ninina pesem Za naju govori o ljubezni in dolgotrajnem odnosu, ki ga je treba znati vzdrževati . Pesem je zorela kar nekaj časa, videospot so v sproščenem vzdušju posneli v stanovanju v ljubljanski Šiški.

''Skupaj smo sodelovali prvič in super snemanje je za nami. Ekipa je mlada, sveža, sproščena, polna intuziazma in odlično smo se ujeli. Rada sodelujem z mladimi ustvarjalci, ker je sveža in neobremenjena energija vedno dobrodošla. Se že veselim naslednjega projekta, snemanja in ustvarjanja novih skladb,'' je še dodala in nam zaupala, da se že pripravlja na prihajajoče koncerte. December bo zanjo zelo pester, saj bo nastopila na številnih odrih po celi Sloveniji.

Poglejte spot za pesem Za naju, za katero Nina upa, da vas spravi v pozitivo: