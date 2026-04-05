Glasba

Nina Pušlar znova največkrat predvajana, slavil tudi Žan Serčič

Ljubljana, 05. 04. 2026 16.58 pred 23 dnevi 2 min branja 7

Avtor:
K.A. Simon Vadnjal +2
Nina Pušlar in Žan Serčič

Kolektivna organizacija IPF je razglasila največkrat predvajana glasbena dela na naših radijskih in TV-programih. Med izvajalkami je tudi letos slavila Nina Pušlar, med izvajalci pa znan obraz našega priljubljenega šova Slovenija ima talent Žan Serčič.

Nina Pušlar je že sedmo leto zapored največkrat predvajana slovenska izvajalka. In recept za tovrsten podvig? "Mogoče ta ljubezen do prepevanja in do glasbe, ki jo imam sama v sebi že od majhnega in je tako velika, da enostavno z leti samo še raste in raste," je povedala pevka in dodala: "Ustvarjati novo glasbo, biti na odrih in z občinstvom na koncertih, je zame vsako leto še večje darilo. Res sem vesela, da ta ljubezen in iskrenost do tega nikoli nista umrli."

Štras, Nina Pušlar in Žan Serčič
Štras, Nina Pušlar in Žan Serčič
FOTO: Tadej Majhenič

Iskrenost pa je eden od adutov tudi za skupino Mrfy, ki je z videospotom Tonemo slavila največ predvajanj v TV-programih. "Ratalo nam je, Tonemo je najbolj predvajan spot, kar je zelo nepričakovano. Zelo smo veseli in počaščeni," je povedal Gregor Strasbergar - Štras in dodal, da je bila prav ta pesem razglašena za pesem leta 2024.

Žan Serčič
Žan Serčič
FOTO: Tadej Majhenič
Prijave za novo sezono oddaje Slovenija ima talent so že odprte!

Nagrado pa je osvojil tudi Žan Serčič, ki je s skladbo Plamen in kri slavil za največkrat predvajano slovensko skladbo in hkrati novost leta. "Ravno pred kratkim sem gledala en njegov posnetek, ko je na Talentih pel kot res mlad fant s kitaro in takšnega ga vidim še danes. Še danes je vesel, ko lahko v roke vzame kitaro in lahko nekaj zapoje v živo. Res ima to rad in to se vidi," pa je njegov uspeh komentirala Nina Pušlar.

Žan Serčič nas je obiskal v studiu in zaupal svoje občutke ob prejemu nagrade.

nina pušlar žan serčič glasba mrfy zmagovalci narade ipf
KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
periot22
05. 04. 2026 20.31
Velikokrat slišim na radio eno in iste zlajnaste pesmi pač presaltam na drugo postajo ker pri toliko pesmi mi pa res ni treba poslušati vsakodnevno eno in isto!!!!
Odgovori
+3
3 0
Anion6anion
05. 04. 2026 20.30
To novico smo v drugim medijih brali že pred dnevi . Hitrost ni vaša vrlina.
Odgovori
+2
2 0
Kozorog123
05. 04. 2026 19.49
Pri katerem ansamblu igrata/pojeta? Kdo sta ti dve super zvezdi?
Odgovori
-1
2 3
G. Papež
05. 04. 2026 18.16
Žan, lasje ti ful izpadajo.
Odgovori
-1
3 4
rogla
05. 04. 2026 17.39
Neposlušljiva!
Odgovori
-1
4 5
Amor Fati
05. 04. 2026 17.23
To kar je za našo generacijo bil Jan Plestenjak, je za zdejšnjo na našo zalost zal Zan Serčič . Mormo mu priznat, da se je res dobr prikupil zenskemu občinstvu z obnašanjem Iglesiasa.
Odgovori
-2
2 4
Anion6anion
05. 04. 2026 20.31
Sam ženske ne vedo da ga one ne zanimajo . Raje Ima fante
Odgovori
+0
1 1
