Nina Pušlar znova največkrat predvajana, slavil tudi Žan Serčič

Nina Pušlar je že sedmo leto zapored največkrat predvajana slovenska izvajalka. In recept za tovrsten podvig? "Mogoče ta ljubezen do prepevanja in do glasbe, ki jo imam sama v sebi že od majhnega in je tako velika, da enostavno z leti samo še raste in raste," je povedala pevka in dodala: "Ustvarjati novo glasbo, biti na odrih in z občinstvom na koncertih, je zame vsako leto še večje darilo. Res sem vesela, da ta ljubezen in iskrenost do tega nikoli nista umrli."

Štras, Nina Pušlar in Žan Serčič FOTO: Tadej Majhenič

Iskrenost pa je eden od adutov tudi za skupino Mrfy, ki je z videospotom Tonemo slavila največ predvajanj v TV-programih. "Ratalo nam je, Tonemo je najbolj predvajan spot, kar je zelo nepričakovano. Zelo smo veseli in počaščeni," je povedal Gregor Strasbergar - Štras in dodal, da je bila prav ta pesem razglašena za pesem leta 2024.

Žan Serčič FOTO: Tadej Majhenič

Nagrado pa je osvojil tudi Žan Serčič, ki je s skladbo Plamen in kri slavil za največkrat predvajano slovensko skladbo in hkrati novost leta. "Ravno pred kratkim sem gledala en njegov posnetek, ko je na Talentih pel kot res mlad fant s kitaro in takšnega ga vidim še danes. Še danes je vesel, ko lahko v roke vzame kitaro in lahko nekaj zapoje v živo. Res ima to rad in to se vidi," pa je njegov uspeh komentirala Nina Pušlar.