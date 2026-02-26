Naslovnica
Glasba

Nina Pušlar presenetila s prvim koncertnim albumom v karieri

Ljubljana, 26. 02. 2026 20.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Alen Podlesnik A.J.
Nina Pušlar

Nina Pušlar se manj kot leto po največjem projektu svoje kariere pripravlja na nov veliki podvig. Marca bo občinstvu predstavila glasbeno-gledališko-filmsko predstavo Aria, na kateri bo združila moči s številnimi vokalisti in plesalci. Še pred rojstvom novega spektakla pa Nina v svet pošilja uradni video pesmi Saj sva skupaj, ki so ga posneli v živo na stadionu v njeni domači Ivančni Gorici, kjer je lansko leto proslavila 20. obletnico kariere.

Ob vrhunskih videoposnetkih koncerta, na katerem je pevka Nina Pušlar praznovala 20. obletnico svojega glasbenega ustvarjanja, je hkrati nastal tudi njen prvi koncertni album v karieri. Da ga pred tem še nikoli ni izdala, se smeje čudi tudi sama: "Ne vem, tudi jaz sem presenečena, da se je tako obrnilo. Vsak trenutek namreč izkoristim, da grem poslušat kakšen koncert v živo. Tudi če poslušam svoje pesmi, poslušam vedno tiste različice s koncertov - enostavno ob tisti energiji dobim kurjo polt. Tako je bilo tudi danes, ko sem poslušala pesmi iz Ivančne."

To je zanjo poseben spomin: "Sem zelo vesela, da sta obletnica in domača Ivančna dobila svoj prvi koncertni album."

Nina ob izdaji prvega koncertnega albuma.
Nina ob izdaji prvega koncertnega albuma.
FOTO: POP TV

"Ko se danes ozrem nazaj, sem neizmerno hvaležna za vso podporo, ki sem jo dobila - ne samo iz svoje Ivančne Gorice, ampak iz cele Slovenije, pravzaprav. Spremljati odzive in komentarje po nastopu je bilo neverjetno. Prav tako tudi občutek, ko sem stopila na oder, s katerega sem videla naravnost svojo hišo v Ivančni - takega trenutka ne pozabiš nikoli v življenju," se spominja lanskega glasbenega spektakla in prelomnice svoje kariere Nina.

Po velikem koncertu in koncertnem albumu pa se zdaj pevka že pripravlja na naslednji veliki izziv - glasbeno-gledališko-plesno predstavo Aria.

"ARIA bo posebna izkušnja tudi zame, mešanica koncerta, teatra in filma. Dvorana je nekaj posebnega, drugačnega in je velik izziv, saj omogoča izvedbo nekaterih idej, ki jih še nisem imela priložnost uresničiti. V zadnjih letih sem se naučila uživati tudi v ustvarjalnih procesih, ki pripeljejo do končnega izdelka – in seveda verjamem in si želim, da bo ARIA užitek tako za vse nastopajoče kot za občinstvo," je prepričana Nina.

Kraljica house glasbe prihaja v Slovenijo: Sam Divine bo zavzela Ljubljano

