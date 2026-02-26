Nina Pušlar presenetila s prvim koncertnim albumom v karieri

Ob vrhunskih videoposnetkih koncerta, na katerem je pevka Nina Pušlar praznovala 20. obletnico svojega glasbenega ustvarjanja, je hkrati nastal tudi njen prvi koncertni album v karieri. Da ga pred tem še nikoli ni izdala, se smeje čudi tudi sama: "Ne vem, tudi jaz sem presenečena, da se je tako obrnilo. Vsak trenutek namreč izkoristim, da grem poslušat kakšen koncert v živo. Tudi če poslušam svoje pesmi, poslušam vedno tiste različice s koncertov - enostavno ob tisti energiji dobim kurjo polt. Tako je bilo tudi danes, ko sem poslušala pesmi iz Ivančne."

To je zanjo poseben spomin: "Sem zelo vesela, da sta obletnica in domača Ivančna dobila svoj prvi koncertni album."