Nina Radi zvezda videospota za valček Rože

Zgodba o pesmi se je začela pred nekaj leti, ko so se člani ansambla po enem izmed koncertov pogovarjali z Zdenkom Cotičem - Cotom , s katerim jih že dolgo povezuje spoštovanje do slovenske glasbe. Povedal jim je, da ima v predalu valček, ki ga mora zapeti žameten ženski vokal, in da bi ga z veseljem slišal v izvedbi Svatov. Veselim Svatom je bila ta zgodba blizu in Rože so počasi začele cveteti.

"Hvaležni smo mu, da je pesem zaupal prav nam. Ta valček nas je vedno znova ponesel v Goriška Brda, med griče, obdane s trto in cvetočimi češnjami, zato smo si želeli, da videospot posnamemo v slovenski Toskani," pravijo člani ansambla. Snemanje je potekalo na Gradu Dobrovo in v Števerjanu (Italija), kjer so Veseli Svatje že večkrat nastopili. V glavnih vlogah poleg Nine Radi nastopa še Patrik Janežič.

Veseli Svatje so že skoraj dve desetletji prisotni na slovenski glasbeni sceni. Znani so po tem, da igrajo kvintetovsko glasbo, zvesti slovenskim koreninam, obenem pa ostajajo blizu tudi mlajšim poslušalcem. "Zavedamo se, da je ta valček poseben, nekoliko drugačen od naših dosedanjih, zato se veselimo, da ga lahko delimo z vami, saj menimo, da je ravno to čar glasbe. Dolgo časa so potrebovale, da so zacvetele. A zdaj, ko so odprle svoje cvetove, jih poklanjamo vam," so še povedali.