Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerije GlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Glasba

Nina Radi zvezda videospota za valček Rože

Ljubljana, 25. 10. 2025 15.18 | Posodobljeno pred dvema minutama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
E.M.
Komentarji
0

Veseli Svatje predstavljajo nov valček Rože, pod katerega se podpisuje dolgoletni kitarist Jana Plestenjaka, Zdenko Cotič – Coto. V videospot so glasbeniki vključili tudi tekmovalko šovov Kmetija, Ljubezen po domače in Sanjski moški Nino Radi.

Zgodba o pesmi se je začela pred nekaj leti, ko so se člani ansambla po enem izmed koncertov pogovarjali z Zdenkom Cotičem - Cotom, s katerim jih že dolgo povezuje spoštovanje do slovenske glasbe. Povedal jim je, da ima v predalu valček, ki ga mora zapeti žameten ženski vokal, in da bi ga z veseljem slišal v izvedbi Svatov. Veselim Svatom je bila ta zgodba blizu in Rože so počasi začele cveteti.

"Hvaležni smo mu, da je pesem zaupal prav nam. Ta valček nas je vedno znova ponesel v Goriška Brda, med griče, obdane s trto in cvetočimi češnjami, zato smo si želeli, da videospot posnamemo v slovenski Toskani," pravijo člani ansambla. Snemanje je potekalo na Gradu Dobrovo in v Števerjanu (Italija), kjer so Veseli Svatje že večkrat nastopili. V glavnih vlogah poleg Nine Radi nastopa še Patrik Janežič.

Veseli Svatje so že skoraj dve desetletji prisotni na slovenski glasbeni sceni. Znani so po tem, da igrajo kvintetovsko glasbo, zvesti slovenskim koreninam, obenem pa ostajajo blizu tudi mlajšim poslušalcem. "Zavedamo se, da je ta valček poseben, nekoliko drugačen od naših dosedanjih, zato se veselimo, da ga lahko delimo z vami, saj menimo, da je ravno to čar glasbe. Dolgo časa so potrebovale, da so zacvetele. A zdaj, ko so odprle svoje cvetove, jih poklanjamo vam," so še povedali.

Veseli Svatje rože nina radi
Naslednji članek

Psihoanalitičen hiphop

SORODNI ČLANKI

VIDEO: Veseli svatje v službi domovine

Velika prednovoletna zabava

VeseliSVATJE vas bodo razgreli s polko

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306