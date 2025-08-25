Nindri Indri se z odličnim izborom nastopajočih utrjuje na glasbeni sceni

Na grajskem dvorišču v Murski Soboti se je odvila tretja edicija dvodnevnega festivala Nindri Indri. Namen festivala je na obrobju Slovenije lokalnemu in širšemu občinstvu predstaviti glasbenice in glasbenike, ki si zaslužijo osrednjo pozornost, organizatorji pa tudi tokrat niso razočarali z naborom nastopajočih.

Glasbena scena v Sloveniji je pred tremi leti postala bogatejša za dvodnevni festival Nindri Indri. Kot pravijo organizatorji, izbor nastopajočih žanrsko ni zamejen, zato na oder stopijo izvajalci od techna do punka, od noisa do rapa, največji pomen pri njihovem izboru pa dajejo kakovosti in inovativnosti. Letos so zbranemu občinstvu s svojo muziko postregli Sake, KOIKOI, Kranks, Zagušljivi dim, trio Ingver in Gverilke, češki duo P/\ST, It's Everyone Else, didžejka CL_TR, Timo Chinala in DJ Sašo. Več o samem festivalu nam je povedal Tomislav Glavica - Tomica.

Med nastopajočimi na festivalu Nindri Indri je bila tudi srbska glasbena skupina Koikoi. FOTO: Vitja Rodež icon-expand

Festival Nindri Indri je doživel tretjo edicijo, ponašate pa se s tem, da gre za festival, ki se žanrsko ne omejuje. Kakšen je torej 'recept' po katerem zbirate nastopajoče?

Prvi dan sta v ospredju rap in elektronika, drugi dan prevladujejo kitare. Znotraj žanrov smo precej odprti, pomembneje se nam zdi, da je izvajalec ali bend dober, kvaliteten in da nam je njihova muzika seveda všeč. Poskušamo dobiti aktualne, sveže izvajalce, tako domače kot iz tujine.

Festival poteka v Murski Soboti, njegova posebnost pa je tudi ta, da je ponudba hrane in pijače večinoma lokalna. Zakaj je za lokalno okolje pomembno, da ima takšen festival?

Za vsako lokalno okolje bi moralo biti pomembno, da ima takšen festival. Pa nismo mi edini, tu je še Breka Festival (metal, punk, hardcore) v Gornji Bistrici in Grossmanov festival filma in vina v Ljutomeru. Na slednjem sem že dolga leta vpet v program in vidim, kaj festival pomeni za lokalno okolje. Z vsem spoštovanjem do ostalih deležnikov, Ljutomer ne bi bil niti približno tako prepoznaven brez Grossmana. Glede ponudbe hrane in pijače se trudimo, da je res večina ponujenega iz lokalnega okolja. Tako na primer pri nas niso na voljo gazirane pijače, dobiš pa domači sok.

Festival Nindri Indri gosti Murska Sobota. FOTO: Vitja Rodež icon-expand

Kljub temu, da se žanrsko ne omejujete, pa izvajalci niso predstavniki neke mainstream scene. Zakaj takšna odločitev? Sta alternativa in obrobje dobra kombinacija (tudi uspešna)?

V Pomurju živijo ljudje, mladi in pa starejši, ki bi radi tu ostali, a vseeno izkusili nekoliko drugačno muziko, ki se jo da povečini slišati le v peščici preostalih klubov v Pomurju ali pa izven regije. Ni zdaj to nek elitizem, enostavno obstaja zadostno število ljudi, ki jim cover bendi, harmonika, turbo folk ali pa nek sredinski pop rock niso primarna opcija, in za njih je ta festival. Naštete muzike je več kot zadosti pri nas, mislim, da kar po celotni Sloveniji, zato je dobro imeti alternativo, čeprav mi ta beseda nikoli ni bila preveč všeč. Uspešnost je precej raztegljiva kategorija, meni je recimo super, če je folk na festivalu pozitivno presenečen, navdušen ali celo ustanovi bend, zakaj pa ne? To nas vodi, seveda pa si želimo vsak dogodek zaključiti brez minusa in do zdaj smo uspešno zvozili vse edicije.

Čeprav gre za festival, ki ima v imenu 'pomurski', pa med nastopajočimi ne prevladujejo pomurski izvajalci, v bistvu jih kar nekaj pride iz tujine. Kako to?

Dogaja se v Pomurju, večina organizacijske ekipe je iz teh krajev. Domače bende bomo vedno podpirali, po drugi strani pa bi si želeli v Mursko Soboto pripeljati nova, sveža imena, ki jih domača publika ni imela še priložnosti videti in slišati.

Organizatorji se trudijo, da obiskovalcem vedno ponudijo svež in kvaliteten izbor nastopajočih. FOTO: Vitja Rodež icon-expand

Festival poteka dva dni. S kakšnimi izzivi se organizatorji srečujete pri organizaciji festivala?

Vsakoletni izziv je pridobiti sredstva na razpisu Ministrstva za kulturo, ker tu moramo biti realni, brez njihove podpore bi lahko delali mogoče kakšen festivalčič ali pa dosti bolj komercialno usmerjen program, tega pa je, kot sem že prej omenil, zadosti pri nas. Drugi je termin festivala, letos je teden dni kasneje kot lani. Želeli bi, da se en termin ustali, ampak je težko v manjšem okolju uskladiti se z lokalno skupnostjo. Letos nam je ZKTŠ Murska Sobota šel na roko in odstopil ta termin, za kar smo jim res hvaležni. Prav tako nam Pomurski muzej Murska Sobota vsako leto odstopi lokacijo (dvorišče srednjeveškega gradu) in Mladinski informativni in kulturni klub (MIKK) posodi vso potrebno infrastrukturo ter njihovi zaposleni pomagajo pri izvedbi festivala.

Tudi letos je festival privabil lepo število obiskovalcev. FOTO: Vitja Rodež icon-expand

Kako vam uspe na festival privabiti obiskovalce, ki niso lokalci?

Z dobrim programom. Sicer bi si jih želeli še več, a so problem spalne kapacitete v Murski Soboti, kampa pa ne moreš postaviti kar tako sredi mestnega parka. Iščemo razne rešitve, da bodo obiskovalci lahko karseda ceneje prespali in pri nas za dan ali dva več ostali ...

Tretja edicija pomeni že tradicijo. Si lahko obetamo, da je Slovenija z Nindri Indri dobila festival, ki se bo zapisal na glasbeni zemljevid?