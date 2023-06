Nino Ošlak ima dražje čevlje kot marsikatera ženska

Pred 15 leti je mlad in nadobuden glasbenik Nino Ošlak izdal svojo prvo skladbo Mi amor . Od takrat se lahko pohvali z veliko uspešnicami, kot so Rabim te , Ko si z mano in Za oba, ter kar tremi albumi, kot avtor pa je spisal tudi številne velike uspešnice drugih slovenskih izvajalcev. Glasbenik, ki poučuje glasbo na eni izmed ljubljanskih šol, je vedno rad lepo urejen, vendar ne pretirava z nakupovanjem dragih oblačil. Vseeno pa si je tokrat za videospot omislil čevlje znamke Versace, za katere je odštel kar lepo vsoto denarja.

"Del nastopa in glasbe je danes tudi imidž. Čevlji so moja strast. Imam jih kar nekaj, privat najraje kaj zelo udobnega, manj odštekanega, za oder in tokrat za videospot pa seveda nekaj posebnega. Versace ima hude kose, enega sem si letos privoščil za nov video. Cena pa seveda krepko čez 1000 evrov."

"Rad imam estetiko in to, da sem konkretno zakorakal v 30. leta, mi daje velik zagon tudi za nadaljevanje glasbene kariere. Bolj razumem svet in naučil sem se loviti ravnotežje v življenju. Končno lahko iz srca rečem, da je to to," je povedal. Da je to res to, pa prepeva tudi v svoji novi skladbi. Kot je razkril, se mu je ideja zanjo utrnila med večerno vožnjo z morja, ko je ob sončnem zahodu začutil val veselja nad življenjem in lepimi trenutki, ki mu jih je to dalo.