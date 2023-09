Nino Ošlak o zmagovalni pesmi: Želel sem, da jo vsak takoj razume

Nino Ošlak je že dolga leta na sceni, a se kljub temu kot pevec še nikoli ni preizkusil na Slovenski popevki. Tokrat je poskusil prvič in uresničil rek: prišel, zapel, zmagal. Pesem Med nama nosi ljubezensko besedilo, pevec pa si je želel, da ga vsak razume že po prvem poslušanju. Za novo pesem je izdal tudi videospot, že 21. po vrsti, med snemanjem pa je imel kar nekaj težav zaradi dežja.

Nino Ošlak se v svoji dolgoletni karieri lahko pohvali s tremi albumi, 21 videospoti in številnimi pesmimi, ki jih je ustvaril za druge izvajalce. Nedavno pa je v svojo zbirko glasbenih dosežkov dodal še enega prav posebnega: zmago na Slovenski popevki 2023. "Ja, zame drži rek: prišel, zapel in zmagal," se je po zmagi pošalil pevec in dodal, da zdaj končno nosi suknjič. "Šalo na stran, prvič sem nastopil na katerem koli festivalu in zmaga je zame potrditev, da nekaj delam dobro. Veseli me, da so ljudje to začutili," je vesel glasbenik, ki pravi, da na lovorikah ne bo spal in da je zmaga zanj pravzaprav brca v zadnjo plat.

icon-expand Nino Ošlak se je prvič udeležil Slovenske popevke in domov odnesel zmago. FOTO: Arhiv izvajalca

Na festivalu je zapel pesem Med nama. "Pesem ima zelo preprosto besedilo z enim namenom: želel sem, da jo čisto vsak razume že po prvem poslušanju. Morda na začetku zveni klišejsko, a če si ga preslikaš v svoj osebni svet, se lahko vsakega, ki je kdaj ljubil ali bil ljubljen, zelo, zelo dotakne," je razložil in zaupal, da so prvi odzivi ljudi resnično dobri, saj so pesem začutili. "To je tisto, kar meni osebno tudi največ pomeni," je še dodal.

icon-expand Novi pesmi pripada tudi nov videospot, Ninotov že 21. po vrsti. FOTO: Erazem Paravinja

Novi pesmi pripada tudi čisto svež videospot. "To je moj že 21. videospot po vrsti, ampak kljub mojim izkušnjam moram povedati, da se vedno nekaj zalomi. Tokrat smo imeli težavo s klavirjem. V spotu imam čudovit bel, koncertni klavir in zaradi slabega vremena in razmočenih tal ga je bilo res izziv spraviti na polje," je povedal in dodal, da mu je zaradi izkušenj s snemanj vseeno nekoliko lažje: "Če gre kaj narobe, me ne zagrabi panika." In kaj se je še naučil v vseh teh letih? "Na dan spota je nujno, da si spočit, a sam se tega še vedno nisem naučil, saj sem šel nazadnje spat ob dveh zjutraj. Pač smo imeli težavo s suknjičem," je v smehu še dodal Nino.

icon-expand Pevec je v spotu želel prikazati nekoliko drugačno ljubezensko zgodbo. FOTO: Erazem Paravinja