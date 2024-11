Nino Ošlak obeležil 15. obletnico kariere

"Letos sem šel trikrat preštet, ker matematika res ni moje področje, in sem računal, koliko let je? In res je, 15 je ta številka," nam je povedal pevec pred nastopom v Cankarjevem domu."Zlagal bi se, če bi rekel, da sem ostal isti. Vsi ljudje rastemo, se razvijamo in gremo naprej. Mogoče sem bil včasih, sploh kot najstnik, bolj zaletav in sem hotel z glavo skozi zid, zdaj pa znam kakšno stvar bolj premisliti, sploh če ni vse tako, kot bi si jaz želel, se malo ustaviti in dati času čas," je odgovoril na vprašanje, kako se je v teh letih spremenil.

"Če bi imel to pamet, ki jo imam sedaj, bi takrat zagotovo naredil kaj drugače, ampak se mi pa zdi dobro, da gre človek čez neke stvari, saj se s tem marsikaj nauči, rasteš kot oseba in glasbenik, se razvijaš. Zato bi najverjetneje, če bi šlo še enkrat od začetka, naredil vse tako, kot je bilo," priznava Nino, ki je v svojih pesmih zelo romantičen, zato so v njegovem občinstvu večinoma ženske."Opažam pa, da dekleta v zadnjem času uspejo prepričati tudi svoje boljše polovice, da pridejo z njimi ali pa tudi obratno, da kakšen fant punco povabi na moj koncert in izkoristi priložnost, da se potem malo stisne," je delil svoja opažanja.

Ker je bil Nino vedno mlajši od vseh ostalih učiteljev, ki so jih imeli, je bil učencem vedno bližji, nam je zaupal pevčev nekdanji učenec Rok, učenka pa je dodala:"Vedno smo se imeli zelo lepo. Je ravno prav strog, ampak je tudi zelo fajn." Oba sta z nekdanjim učiteljem ob tej posebni priložnosti tudi stopila na oder, kar sta opisala kot posebno doživetje.

"Po 15. letih še vedno izgleda tako, kot da je ravnokar začel-ampak samo po izgledu. Je večno mladosten," nam je povedal pevski kolega Tilen Lotrič, ki je dodal:"Nina poznam že kar nekaj let, skupaj pa delava že od mojega prvega komada. Je delaven, prijazen, dober človek in ne samo glasbenik, kar mislim, da ga dela najboljšega."