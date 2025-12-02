Nino Ošlak s koncertom obeležil deset let pedagoškega delovanja

Nino Ošlak je navdušil s spektaklom Sr(e)čni momenti, s katerim je pevec obeležil deset let svojega pedagoškega delovanja – vse to ob spremljavi njegovih največjih uspešnic in aktualnega albuma Elektro-Romantika .

S svojim bendom in razširjeno koncertno zasedbo je občinstvu ponudil preplet skladb, med katerimi so Ko si z mano, To je to, Nekaj je na tebi in Kdo te zdaj objema. Na odru so mu družbo delali tudi vokalisti Tilen Lotrič, Tina Debevec in Ditka.

Eden najbolj ganljivih trenutkov večera je zagotovo bil, ko je Nino na oder povabil svoje učence, nekdanje in sedanje. V dvorani ni manjkalo niti znanih obrazov, med drugim so glasbenika prišli podpret Jani in Teja Jugovic, Miki Vlahovič z ženo in številni drugi.