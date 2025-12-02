Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerije GlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Glasba

Nino Ošlak s koncertom obeležil deset let pedagoškega delovanja

Ljubljana, 02. 12. 2025 17.47 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
E.K.
Komentarji
0

Nino Ošlak je v prestolnici s čarobnim koncertom obeležil deset let pedagoškega delovanja. Ob spremljavi njegovih največjih uspešnic, presenečenja in ganljivih duetov je pevec poskrbel za prav posebno noč. Koncert so si ogledali tudi znani Slovenci, med drugim Miki Vlahovič z ženo in zakonca Jugovic.

Nino Ošlak je navdušil s spektaklom Sr(e)čni momenti, s katerim je pevec obeležil deset let svojega pedagoškega delovanja – vse to ob spremljavi njegovih največjih uspešnic in aktualnega albuma Elektro-Romantika.

S svojim bendom in razširjeno koncertno zasedbo je občinstvu ponudil preplet skladb, med katerimi so Ko si z mano, To je to, Nekaj je na tebi in Kdo te zdaj objema. Na odru so mu družbo delali tudi vokalisti Tilen Lotrič, Tina Debevec in Ditka.

Eden najbolj ganljivih trenutkov večera je zagotovo bil, ko je Nino na oder povabil svoje učence, nekdanje in sedanje. V dvorani ni manjkalo niti znanih obrazov, med drugim so glasbenika prišli podpret Jani in Teja Jugovic, Miki Vlahovič z ženo in številni drugi.

Nino Ošlak Koncert pevec Tilen Lotrič Ditka
Naslednji članek

Magnifico 60. rojstni dan praznuje z izidom novega albuma

SORODNI ČLANKI

Ella Roš z novo pesmijo razkriva najbolj čuten obraz doslej

Nino Ošlak obeležil 15. obletnico kariere

Nino Ošlak na poseben način obeležuje 15. obletnico kreativnega delovanja

Nino Ošlak o zmagovalni pesmi: Želel sem, da jo vsak takoj razume

Nino Ošlak ima dražje čevlje kot marsikatera ženska

Nino Ošlak za videospot žrtoval svojo pričesko

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385