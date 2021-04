Nino Ošlak v videospotu ujel vse letne čase

Nino Ošlak po treh samostojnih albumih in številnih radijskih uspešnicah zdaj predstavlja novo, energično pesem Ko si z mano. Za živahno skladbo z Ninovim značilnim elektropop zvokom je glasbenik posnel prav poseben videospot. Skupaj z ekipo režiserja Luka Blatnika je videospot nastajal skoraj leto dni, snemali pa so v vseh letnih časih.

"Pesem 'Ko si z mano' nosi iskreno in močno sporočilo o tem, da je treba živeti tukaj in zdaj in da je treba lepe trenutke uživati v vsej njihovi polnosti. Živeti je treba za tiste trenutke, ki v naše življenje vlivajo barve in ustavljajo čas ..." ob izidu pesmi pravi Nino.

Pevec, avtor in producent, ki piše glasbo tudi za glasbene kolege, verjame, da je to ena njegovih najboljših pesmi v karieri. Zato si je še toliko več časa vzel za pripravo videozgodbe, ki pa je pravzaprav pravi 'mali' glasbeni film:

"Nisem še snemal produkcijsko tako velikega videoprojekta in zelo sem vesel, da nam je uspelo kljub posebnim časom in razmeram. Snemali smo skoraj 20 dni, malo v prestolnici, na Gorenjskem, Štajerskem ... Vedno znova sem presenečen, koliko lepote premore naša lepa dežela. Vsakdanje trenutke veselja in sreče ob majhnih pozornostih smo ujeli v res lepo glasbeno videozgodbo nove pesmi Ko si z mano."