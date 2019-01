Nino Ošlak za plesno pesem združil moči z Jernejem Kozanom

Potem, ko je akademski glasbenik Nino Ošlak v lanskem letu navdušil z dvema velikima radijskima uspešnicamaNekaj je na tebi inMoja moja, zdaj predstavlja svežo plesno pop pesem Rabim te. Zanjo je posnel tudi spot, v katerem nastopa tudi Jernej Kozan, zmagovalec pete sezone šova Slovenija ima talent.

Videospot so kljub mrazu delno posneli zunaj, del videa pa je posnet v pohištvenem salonu v Ljubljani. Nino pravi, da je bil že ob pisanju scenarija navdušen nad idejo, ki jo je dal režiserMarko Maag: "V videospotu ni klasične ljubezenske zgodbe. Pesem je zelo plesna, zato sem si želel res tak razgiban, s plesom prežet video. Režiser Maag je prišel z vrhunsko idejo, ki mi je bila takoj zelo všeč in tako smo v spot vključili nekaj retro elementov – walkman, kaseto. In prav kaseta je tisti element, ki predstavlja neko vez med žensko in moškim, kdo pa upravlja z njo, si poglejte v videu."