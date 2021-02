Nipke ima za prihodnje generacije pomembno sporočilo

Priljubljeni slovenski raper Nipke se predstavlja z novo pesmijo 2210, pri kateri je sodeloval s producentom Damjanom Jovičem. Pesem izraža zaskrbljenost pred izgubo maternega jezika, s privoljenjem mojstra Mojmirja Sepeta pa je v skladbi uporabljen tudi del refrena zimzelene popevke Brez besed.

icon-expand Nipke in glasbeni producent Damjan Jovič predstavljata pesem 2210. FOTO: Luka Maček

"Ideja za komad izhaja iz lastne izkušnje, leta 2015 sem se preselil v London in takrat sem prvič občutil, kako težko je konstantno prevajati svoje misli. Razmišljati v enem jeziku in se izražati v drugem je tako, kot da bi neko staro pesem iz 70. let poznali samo po deep house remiks verziji iz leta 2020. Vse skupaj izgubi originalnost in iskrenost. Tisto obdobje življenja v Londonu sem se počutil zelo osamljenega. Zato sem toliko bolj začel ceniti svoj dom," je o pesmi2210 povedal glasbeni producent Damjan Jovičiz založbe Dravle records.

"Leta 2210 nobedn ne bo več govoru slovensk, leta 2210 nobedn ne bo razumeu teh besed',' poje Boštjan Nipič Nipke v skladbi 2210 z albuma Buden. "Slovenščina se spreminja in to je normalno. Problem je, da kapitalizem ubija vse stvari, ki so butične in tako je tudi z našim jezikom. Mladina je prepričana, da je domač kulturološki prostor premajhen za ustvarjanje, in da se od umetnosti, glasbe, filma, plesa ... ne da živeti, in da morajo zato po svoje sanje v tujino. Tako sem razmišljal tudi sam, vendar se je izkazalo, da sem se zelo motil,"pojasni Jovič.

icon-expand Pokojni Mojmir Sepe je podprl Nipkejev in Damjanov projekt. FOTO: osebni arhiv

S privoljenjem pokojnega glasbenega mojstra, skladatelja Mojmirja Sepeta, sta Nipke in Damjan v skladbi uporabila del refrena zimzelene popevke Brez besed: "Pesem 2210 je že bila posneta, ko je prišla ideja da uporabimo popevko Brez Besed, in kot bi bilo namenjeno, je sodila v aranžma kot manjkajoči puzzel. Brez Besed je šla v pesem 2210 tako harmonično kot vsebinsko, kot bi neka druga sila hotela, da se tako zgodi (nasmeh),"doda znani glasbeni producent. S privoljenjem mojstra Mojmirja Sepeta je v skladbi uporabljen del refrena zimzelene popevke Brez besed, s katero je Berta Ambrož zastopala Jugoslavijo na Pesmi Evrovizije leta 1966 v Luksemburgu. Hkrati gre za prvo pesem, odpeto v slovenskem jeziku na omenjenem tekmovanju. Raper Nipke nam je zaupal, da je Mojmirja spoznal prek glasbenega kolega in prijatelja Andreja Šifrerja:"Ko sem Mojmirja poklical in mu povedal za naš projekt, je bil zelo odprt, radoveden in pripravljen prisluhniti. Povabil sem ga v naš studio in mu ponudil prevoz, on pa mi je pri svojih takrat že skoraj 90ih letih odgovoril, da se lahko tudi sam pripelje s kolesom iz Trnovega, kjer je živel, na popolnoma drug konec Ljubljane v Savlje, kar se mi je zdelo fascinantno in vredno občudovanja ... vseeno sem vztrajal in ga prišel iskat. Projekt je dobil njegov blagoslov in nastala je pesem 2210."

icon-expand V vlogi malega Nipketa v videospotu vidimo Tima Petana, ki je nastopil že v njegovem spotu Noben me ne razume. FOTO: Luka Maček

Pesem je dobila tudi vizualno podobo, ki je videti kot nekakšna računalniška igrica. Animacijo je naredil Žiga Sever a.k.a Sever Dizajn, za video pa je poskrbel eden in edini Luka Maček. "V videospotu smo hoteli potovati čez različna časovna obdobja. 16-bitna Nintendo igra nas povleče v čase 90ih let, nostalgične čase, ko sta slovenska kultura in šport cvetela in je bila naša povezanost močnejša. Po drugi strani pa se na Astronipke nahaja v letu 2210, kjer se dogaja najbolj črn scenarij našega naroda, naš jezik več ne obstaja. Videospot je poln slovenskih kulturoloških referenc, za več razumevanja pa lahko najdete na naši spletni strani dravlerecords.si tudi skrito legendo pomenov." Videospot za pesem 2210: