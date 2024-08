Nipke otroke pozval k igri in druženju na igriščih

"Igrišče otrokom, še posebej tistim, ki odraščajo v blokovskih naseljih, pomeni veliko. Tudi v komadu omenim otroke brez imena, to so navadno tisti otroci, ki starši nimajo veliko časa za njih in jim je igrišče najbolj sveta stvar tokom njihovega odraščanja," je za našo medijsko hišo povedal raper.

Skladba Igrišča ne damo! je poziv mladim, da se več gibajo, družijo in povezujejo na igriščih ter kakovostno odraščajo. Za skladbo stojita Nipke kot izvajalec in avtor besedila ter Damjan Jović kot avtor glasbe in producent. Videospot je posnet na sedmih igriščih po vsej Sloveniji, ki so bila izbrana v natečaju prijavljanja igrišč, ki jih ljudje ne dajo, saj jim veliko pomenijo.

"Pesem sem napisal skozi svoje oči in svojo zgodbo, saj sem odraščal v blokovskem naselju, ki je le par ulic oddaljeno od igrišča, kje se dogaja film, zato sva s producentom Damjanom Jovićem organsko začutila utrip filma in ves skupaj izrazila skozi svojo Dravelsko zgodbo. Pesem spodbuja k gibanju, druženju in povezovanju, hkrati pa nas opominja, da se v življenju borimo za tisto, kar nam je zares pomembno," je raper še opisal nastajanje pesmi.

"Ko celo otroštvo preživiš med bloki, je narest tak komad kot bi delal soundtrack zasvoj lajf. Film Igrišča ne damo! je zgodba o nas blokovcih in sem hvaležen, da sva z Nipketom dobila priložnost, da sva del te zgodbe," pa je dodal producent Damjan Jović. Spomnimo, film Igrišča ne damo! režiserja Klemna Dvornika je akcijska-pustolovščina o dvanajstletnih skejterjih, ki se odločijo rešiti svoje priljubljeno igrišče pred rušenjem s strani pohlepne mašinerije, ki želi na istem mestu zgraditi parkirišče.

Tine Lugarič, kreativni direktor studia, v katerem so zasnovali grafično podobo filma in promocijsko kampanjo: "Ko smo v studiu pogledali delovno verzijo filma, smo videli, kako pomembne teme za mlade film nagovarja. Pomembnost filma je izjemno velika in videti ga mora čim več mladih, njihovih staršev, učiteljev in širše. Zato smo kampanjo zapeljali v neklasični smeri in razširili odmev filma v popularni kulturi tudi skozi unikatno ustvarjen istoimenski komad v sodelovanju z Nipketom, ljudi iz cele Slovenije pa pozvali, da skozi natečaj prijavijo igrišča, ki jih ne dajo. Po izjemnem odzivu z vseh koncev Slovenije smo izbrali sedem igrišč, ki bodo predstavljena v videospotu za Nipketov komad, ki je hkrati postal tudi del filma. Upamo, da bo film privabil čim večje število gledalcev, saj je zagotovo 'a must see'."