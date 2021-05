Nipke vsem javlja, kdaj bo hit

Ljubljanski raper Boštjan Nipič - Nipkev novi pesmi in videospotu Kdaj bo hit govori o ustvarjalni blokadi in krizi v času, ko nekateri raperji ostro kritizirajo trenutno stanje in oblast. A njegov pristop je vseeno drugačen, nekoliko "mehkejši", saj se ozira predvsem sam vase. "Predvsem govorim o sebi, o svojih občutkih, ukvarjam se s samim sabo in s svojim notranjim svetom, saj ga najbolje poznam, obenem pa je to nekaj, kar najraje raziskujem," pravi raper, ki je leta 2015 postregel z istoimenskim prvencem, s katerega so dobre poznane pesmi, kot so Ta bit, Všeč tko k jeinInternet Girl.

Nipke v svoji novi pesmi tako odgovarja vsem, ki so ga v zadnjih leti spraševali: "Kdaj bo hit, kaj je nov'ga?" V kolikšni meri pa je v resnici čutil ta pritisk? "Po lastnih izkušnjah in uspehih, ki sem jih doživel v glasbeni karieri, sem samemu sebi seveda postavil tudi nek standard, zato so določeni pritiski prisotni, pričakovanja od zunaj pa mi dajo le vedeti, da so moji poslušalci lačni moje glasbe in da mi s tem, ko me vprašajo, kdaj bo hit, le sporočajo, da od mene pričakujejo le najboljše," meni Nipke, saj je dejstvo, da živimo v časih, ko so vplivi glasbene industrije in marketinga tako močni, da je kreativna svoboda umetnikov velikokrat kompromitirana.