Nipke z novo pesmijo proti spolnemu nasilju

Z društvom SOS telefon je Nipke združil moči v poslanstvu za ozaveščanje proti spolnemu nasilju in upa, da bo pesem pripomogla k zmanjšanju le-tega. Vsak dan se zgodi, da nekdo prestopi mejo, vsak dan gre nekdo predaleč in žrtve

spolnega nasilja se ponavadi počutijo prestrašene in same – zato je pomembno,

da o tem govorimo naglas in da žrtve nasilja vedo, da se lahko obrnejo na

nekoga, ki jih bo poslušal, razumel in zaščitil.