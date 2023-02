Nipke upa, da se bo v družbi nekaj premaknilo na boljše

Tvoja revolucija je pesem, ki nima nikakršne politične note, temveč je le refleksija današnje družbe, v kateri živimo. Nipke v pesmi opisuje le to, kar vidi in čuti, ne z namenom moraliziranja, temveč v upanju, da bi se morda v nas kot družbi nekaj premaknilo na boljše. Nipke zase pravi, da je optimist, verjame v dobre ljudi, v moralne vrednote in medsebojno povezovanje. Tvoja revolucija je le prispodoba za spremembe znotraj vsakega od nas, pa o pesmi pravi glasbenik.