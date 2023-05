Glasbeni svet žaluje za kraljico rock'n'rolla, Tino Turner. Kot je sporočil njen tiskovni predstavnik, je pevka umrla mirne smrti na svojem domu v Švici, stara 83 let. Kmalu po tem, ko je novica zaokrožila po medijih, so se na družbenih omrežjih odzvali številni glasbeniki, oboževalci legendarne pevke in drugi.

PREBERI ŠE Umrla je Tina Turner "Ona je ena izmed figur, za katere sem vedel, da bodo dočakale trimestno številko. Nisem se bil pripravljen posloviti od Tine Turner. Toda leto 2023 je ... ... in tukaj smo. Kakšno čudovito življenje. Ljubim te za vedno Tina Turner. Počivaj v Melody," se je od Tine Turner na družbenem omrežju poslovil pevec Questlove, predstavnik povsem druge generacije glasbenikov, kot je bila Tina. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke icon-expand Tina Turner FOTO: Profimedia Na smrt pevke so se z objavami na družbenih omrežjih že odzvali številni glasbeniki in drugi, ki jim je bila Tina v navdih. Poklonila se ji je skupina Garbage, ki je na Twitterju zapisala: "Naša draga Tina Tina Turner. Tako dolgo te že imamo radi. Za veliko stvari smo ti hvaležni in večno te bomo imeli radi. Ne moremo verjeti tej grozni novici, da te več ni." icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Pevka Simone Marie je Turnerjevo opisala kot "navdih, neverjetno umetnico in za vedno ljubljeno." icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Poklonili so se ji tudi pri NASI, na Twitterju pa so zapisali: "Preprosto najboljša. Glasbena legenda Tina Turner je kot kraljica rock'n'rolla zablestela po odru in v srca milijonov. Njena zapuščina bo za vedno živela med zvezdami." icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Pevec Bryan Adams je zapisal, da je bila Tina inspiracija milijonom ljudi po vsem svetu, ker je govorila svojo resnico in tudi drugim dala glas. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke