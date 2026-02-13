'Nismo proti ljubezni, mi smo proti kičasti ljubezni'

"AntiValentinovo ni samo koncert, ampak druženje enako mislečih, ki zavračajo klasično, površinsko obliko tega praznika," pravijo člani skupine Let 3, ki se proti fejk ljubezni na Hrvaškem borijo že polno desetletje. Kakšno občinstvo pa pride na takšne koncerte? "To je pravo občinstvo, oni so prišli krepki, polni koncentracije, odprti in odprtega srca, saj želijo, da se jim zgodi to, kar mi budimo v njih. To je pravo občinstvo, oni ne lažejo, ne igrajo, oni so pravi in najboljši," je povedal basist skupine Let 3 Damir Martinović - Mrle.

Za vsak primer pa izvajalci poudarjajo, da niso proti ljubezni, ampak proti komercializaciji praznika zaljubljencev. "Tudi, če bi bil valentinov koncert z Žanom Serčičem in Janom Plestenjakom, bi isto mi igrali. In bi bilo isto zelo dobro," je povedal Tomaž Medvar, član skupine Alo!stari, Matej Kosmačin pa je dodal, da se valentinovo praznuje s pravo čago. "S čago na pune," je povedal v smehu.

Nastopili so tudi Alo!stari. FOTO: POP TV