'Nismo proti ljubezni, mi smo proti kičasti ljubezni'

"AntiValentinovo ni samo koncert, ampak druženje enako mislečih, ki zavračajo klasično, površinsko obliko tega praznika," pravijo člani skupine Let 3, ki se proti fejk ljubezni na Hrvaškem borijo že polno desetletje. Kakšno občinstvo pa pride na takšne koncerte? "To je pravo občinstvo, oni so prišli krepki, polni koncentracije, odprti in odprtega srca, saj želijo, da se jim zgodi to, kar mi budimo v njih. To je pravo občinstvo, oni ne lažejo, ne igrajo, oni so pravi in najboljši," je povedal basist skupine Let 3 Damir Martinović - Mrle.
Za vsak primer pa izvajalci poudarjajo, da niso proti ljubezni, ampak proti komercializaciji praznika zaljubljencev. "Tudi, če bi bil valentinov koncert z Žanom Serčičem in Janom Plestenjakom, bi isto mi igrali. In bi bilo isto zelo dobro," je povedal Tomaž Medvar, član skupine Alo!stari, Matej Kosmačin pa je dodal, da se valentinovo praznuje s pravo čago. "S čago na pune," je povedal v smehu.
Reški ambasadorji ljubezni pa budno spremljajo tudi Slovenki, ki iščeta srečo v šovu Sanjski moški Hrvaške. Mrle bi sicer naslednjo sezono zapeljal nekoliko drugače. "Jaz čakam, da obrnejo. Da bodo prave hrvaške ženske iskale prave slovenske fante. Da vidimo to kombinacijo in na koncu naredimo komisijo, ki bo odločila, kdo je zmagal. Katera ženska in kateri moški," je za konec zaupal Mrle.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.