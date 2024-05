Nizozemec zaradi diskvalifikacije ne bo nastopil v finalu Evrovizije

Nizozemski izvajalec Joost Klein je bil po incidentu v zakulisju izključen iz tekmovanja za pesem Evrovizije. Izvajalca so poslali domov, potem ko ga je članica produkcijske ekipe obtožila ustrahovanja, dogodek pa je preiskovala tudi švedska policija. V izjavi so organizatorji tekmovanja dejali, da ne bi bilo primerno, da izvajalec nadaljuje tekmovanje, medtem ko je vključen v preiskavo.

Nizozemskega predstavnika evrovizijskega tekmovanja je po incidentu zaradi neprimernega obnašanja in spora z enim izmed članov izraelske delegacije zaslišala tudi policija, poročajo nizozemski mediji. Joost Klein je bil sicer že sankcioniran, saj so se pri EBU odločili, da ne bo nastopil na dveh generalnih vajah. Na eni od njiju pa je svoje glasove podeljevalo tudi 37 članov žirije. 26-letnik je bil sicer med favoriti, pesem z naslovom Europapa pa je posvetil svojemu očetu, ki je zaradi raka umrl, ko je bil pevec star 12 let. Očetu naj bi obljubil, da se bo nekega dne uvrstil na Evrovizijo, kar mu je letos tudi uspelo.

Joost Klein FOTO: AP icon-expand

EBU, ki organizira tekmovanje, je v izjavi zapisala: "Nizozemski izvajalec Joost Klein ne bo tekmoval v velikem finalu letošnjega tekmovanja za pesem Evrovizije. Švedska policija je preiskala pritožbo, ki jo je vložila članica produkcijske ekipe po incidentu po njegovem nastopu v polfinalu. Medtem ko poteka pravni postopek, ne bi bilo primerno, da nadaljuje s tekmovanjem. Pojasniti želimo, da v nasprotju z nekaterimi medijskimi poročili in špekulacijami na družbenih omrežjih v ta incident ni bil vpleten noben drug izvajalec ali član delegacije. Ohranjamo politiko ničelne tolerance do neprimernega vedenja na našem dogodku in smo zavezani k zagotavljanju varnega delovnega okolja za vso osebje na tekmovanju. V luči tega velja, da vedenje Joosta Kleina do člana ekipe krši pravila tekmovanja." Odzvala se je tudi nizozemska televizijska mreža, ki prenaša Evrovizijo, v izjavi pa so zapisali: "Upoštevali smo diskvalifikacijo EBU. AVOTROS meni, da je diskvalifikacija nesorazmerna in smo šokirani nad odločitvijo. To globoko obžalujemo in se bomo vrnili k temu pozneje."

Klein je na tiskovni konferenci svoje nestrinjanje z uvrstitvijo Izraela v finale Evrovizije izrazil tako, da si je pokril stran obraza, ki je gledala k njihovi predstavnici, ko pa je ta spregovorila, si je nizozemsko zastavo potegnil čez celo glavo. Pozneje so na družbenih omrežjih zakrožili komentarji, da se je 26-letnik zapletel v spor z enim izmed članov izraelske delegacije, ker naj bi se ta posmehoval smrti njegovih staršev, Nizozemec pa naj bi obračunal tudi s pestmi. Švedska policija je potrdila, da je zaslišala moškega, ki naj bi grozil enemu izmed uslužbencev Evrovizije, kot poročajo nizozemski mediji, pa naj bi bila to televizijska delavka, katere identiteta ni bila razkrita. Švedska policija je sporočila, da je izvedla vse bistvene preiskovalne ukrepe in zaslišala osumljenca, tožnico in priče. "Preiskava je za policijo končana," so dodali."Zadeva poteka po običajnem postopku. Policija se je lotila hitrejše obravnave, primer pa bo zdaj v nekaj tednih prešel na tožilstvo," so še sporočili.