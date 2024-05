Nizozemska televizija razkrila, zakaj je EBU izločila njihovega predstavnika

Kot pravijo na EBU, so ga izločili po tem, ko je švedska policija preiskala obtožbo o neprimernem obnašanju do članice produkcijske ekipe. "Švedska policija je preiskala pritožbo člana produkcijske ekipe po njegovem nastopu v polfinalu. Ne bi bilo primerno, če bi nadaljeval s tekmovanjem, medtem ko je v pravnem postopku," so dodali.

EBU pravi, da ima politiko ničelne tolerance do neprimernega vedenja in so zavezani zagotavljanju varnega delovnega okolja za vse tekmovalno osebje. "V luči tega se vedenje Joosta Kleina šteje za kršitev tekmovalnih pravil," so še zapisali in pojasnili, da v incident niso bili vpleteni predstavniki drugih delegacij ali nastopajoči.