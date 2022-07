No OFFENCE! z novim singlom najavlja turnejo po Balkanu.

No OFFENCE! po pomladni klubski turneji širi svojo mrežo v tujino in z izidom prve pesmi z naslovom Slani krugovi najavlja julijsko turnejo po Balkanu.

Fantje, ki se z melodičnim pankom na šaljiv način soočajo s težkimi družbenimi vsebinami, so se uspešno uveljavili na slovenski alternativni sceni, supervolilno leto 2022 pa eksplozivno otvorili z zabavnim videospotom za skladbo Ivan , v katerem se predsednik države, ki ga igra dojenček, spopade z voditeljem družbenokritične televizijske oddaje, ki ga igra Jonas Žnidaršič.

Bend, ki se bo v juliju mudil na turneji po Bosni in Srbiji, tvorijo Renato Švara, Anže Trček, Samo Pirec in Filip Gabrovec. Fantje, ki zase pravijo, da so štirje ljubljanski milenijci s kaotično energijo, bodo avgusta začeli novo sezono koncertiranja tudi po Sloveniji.