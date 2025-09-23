Noč Modrijanov bo prihodnje leto potekala dva dni zapored

Modrijani za svoje zveste oboževalce ponovno pripravljajo nepozabno doživetje, Noč Modrijanov 2026. "Noč Modrijanov vedno temelji na vrednotah, ki so nam blizu. Tokrat bo Noč govorila o vsem tistem, kar lahko spremeni svet na bolje. Skozi glasbo in ples bo govorila o lepem odnosu do okolja in lepih medsebojnih odnosih. Govorila bo o ljubezni do družine, skupnosti, Slovenije in sveta. Vse to pa bo simbolizirala čebela, tisto malo bitje, ki nas navdušuje in uči, kako živeti bolje," je dejal član zasedbe Blaž Švab.
Noč Modrijanov 2026 bo, 24. in 25. septembra, v Dvorani Stožice, v Ljubljani. Blaž, Rok, Peter, Franjo in Sergije pa poleg tega pripravljajo tudi nov album z naslovom Glasba za ljubljene. "Ta album je za nas prelomen, ker gre za prvi album, pri katerem smo prav vsi Modrijani soavtorji pesmi. Zato ta zbirka pesmi napoveduje neko novo glasbeno obdobje Modrijanov, ko bomo prav vsi še več in predvsem ustvarjali, česar se neizmerno veselim," je dejal Modrijan Franjo Oset.
Do konca leta še dva glasbena albuma: 'Res smo neumorni'
Do konca leta pa bodo Modrijani dokončali še dva glasbena albuma s posnetki v živo z njihove turneje Modrijani, 25 let. Posebnost albumov bo spremljava godal Godalnega kvarteta Allegria in spremljava bratov Sotošek na klarinetu in trobenti. "Res smo neumorni. Ta turneja pa je bila čisti užitek. Zato smo res veseli, da smo se odločili, da jo tudi zvočno posnamemo," je dejal član skupine Peter Oset.
