Nočna Izmena 2024 postregla s pestrim glasbenim programom.

Na enem najbolj prepoznavnih in množičnih rock-pop koncertov na severnem Primorskem, ki s prostim vstopom in široko ponudbo znanih glasbenih zvezd privabljala mlade in mlade po duši iz širše okolice, se je tudi tokrat zabavalo več kot 10.000 zbranih. Za glasbeni spektakel so poskrbeli skupina Kingston, Severina, Šank Rock in Ansambel Stil, celoten dogodek pa je s svojimi vedno zabavnimi domislicami povezoval Tilen Artač.