Noctiferia o Laibachu: Veliko spoštovanje do unikuma v svetu glasbe

Ljubljanski underground velikani Noctiferia so podpisali pogodbo z založbo Blood Blast Distribution, pri kateri bo konec maja digitalno izšel album Reforma s priredbami domače glasbene institucije Laibach. Povprašali smo jih o plošči in prihajajočem spletnem promocijskem koncertu.

"Nikoli nismo skrivali naklonjenosti do skupine Laibach ter njenega avantgardnega pristopa do glasbe in vizualne umetnosti."

Od kod ideja za album priredb zasedbe Laibach? Je bila ideja vaša? Kakšen je bil prvi odziv zasedbe na idejo, da naredite album njenih skladb? Igor (Nardin op. p.) se je že pred leti igral z idejo o predelavi. Kasneje, ko se je bendu pridružil zdaj že nekdanji član Dame (Tomoski op. p.), pa je zadeva bolj zaživela in precej spontano je nastal ves album. Iskreno rečeno, nismo imeli izdelane vizije za ta projekt in posledično je nastajal zelo dolgo. Album smo članom Laibach omenili že med nastajanjem, predstavili pa šele, ko je bil v celoti končan. Sprejeli so ga z odobravanjem in zanimanjem, ker smo prvi metal band, ki se je odločil preobleči Laibach. Kako gledate na bend, ki je lani praznoval 40 let obstoja in je brez dvoma institucija v domačem in svetovnem merilu? Z veliko spoštovanja. Laibach so unikum v svetu glasbe, njihov izdelan okus za estetiko in neoporečna kvaliteta na vseh področjih ustvarjanja sta nam že od nekdaj vzor. So tudi eni redkih glasbenih ustvarjalcev, ki se nenehno razvijajo in delujejo po principu "pričakuj nepričakovano", kar jih vedno dela sveže in zanimive. Če predpostavimo, da ste oboževalci Laibacha–ste bili kaj pod pritiskom zgodovine in njihovega "zloveščega" slovesa, da se komu ne izneverite, ali ste imeli proste roke, da pesmi posnamete neobremenjeno? Predvsem smo bili pod lastnim pritiskom v želji, da je projekt narejen kvalitetno. To je bilo edino vodilo. Nikoli ne bomo zadovoljili vseh oboževalcev Laibacha ali metal glasbe, zato je pomembno predvsem, da smo zadovoljni sami.

Razen pri pesmihSmrt za smrtinSlovenska akropolase niste preveč ozirali v preteklost. Po kakšnem ključu ste izbrali pesmi? Kot rečeno, nismo imeli izdelane vizije za album, zato je tudi izbor pesmi precej naključen. Večina predlogov je prišla od članov benda, edina pesem, ki je nismo izbrali sami, ampak nam jo je kot izziv 'ponudil' Matevž Kolenc (Melodrom, Laibach), je bila Slovenska akropola. Kako pa ste izbrali goste, Davida Vincenta (Morbid Angel, ki so že remiksali Laibach), Attilo (Mayhem, Tormentor), Jorgena Munkebyja (Shining), in kako ste zadovoljni z izplenom? Ker smo bili kot najstniki veliki oboževalci Morbid Angel, Morbid Angel pa so oboževalci Laibacha, se je ponudila priložnost, da na nek način sklenemo krog in uresničimo najstniške sanje o sodelovanju z Davidom Vincentom in Laibachom. Njemu smo ponudili prvo pesem, ki je bila narejena, in z njim tudi posneli videospot. Attilo smo spoznali pred leti na evropski turneji z zasedbo Mayhem, ko smo izvedeli, da je oboževalec Laibacha, Jorgen pa nam je prišel na misel, ko smo iskali idejo za najbolj eksperimentalno pesem na albumu, Slovenska akropola, ki jo je začinil z solom na saksofonu. Vsi trije gostje so se odrezali nad pričakovanji, pustili svoj unikatni pečat in dali plošči dodatno težo.

Album Reforma, tribute to Laibach, bo digitalno izšel 28. maja pri založbi Blood Blast Distribution, fizično pa pri domači založbi Nika.

Producent plošče je Henrik Udd, ki je sodeloval z velikimi imeni, in četudi je zvok mešanica metala, avantgarde in alternative, so pesmi vseeno zelo poslušljive–ne zgolj za oboževalce Laibacha in Noctiferie, temveč na splošno. Sodelovali smo že z veliko tujimi producenti in tudi tokrat smo zgrabili priložnost, ki se nam je ponudila. Henrik ima neverjetne reference in je tudi pri nas potrdil dejstvo, da je z razlogom eden najboljših. Z zvokom smo zelo zadovoljni – je čist, definiran in masiven. Je torej Laibach lahko narediti bolj "alter", kot je že sicer? Ne. Laibach so Laibach, ravno toliko alter ali pop, kot zahteva neko njihovo sporočilo.

Noctiferia bo prihajajočo ploščo v celoti odigrala v živo v četrtek, 18. marca, kar bodo v spletnem prenosu prenašali iz Kina Šiška.

18. marca imate promocijski spletni koncert v Kinu Šiška. Ste že igrali pred prazno dvorano, ko se energija s poslušalci preliva zgolj na daljavo in jo je tudi težje čutiti? Pred skoraj prazno dvorano že kdaj, pred čisto prazno pa ne in upamo, da bo teh priložnosti čim manj. Spletni koncert predstavlja izključno izhod v sili, nikakor pa ni to smisel benda. Temu bomo tudi prilagodili določene aspekte koncerta. Vsekakor pa se bomo potrudili, da izkušnja z domačega kavča ne bo dolgočasna. Kaj se dogaja z vašim avtorskim materialom? Gianni menda pripravlja svoj solo projekt, kaj lahko pričakujemo v prihodnje, kdaj mislite, se bodo vrnili koncertni dogodki? Gianni se je odločil, da bo v času pandemije ovekovečil ideje, ki so se mu skozi čas nabrale pri projektu Phuturoid. Veliko pesmi za novi avtorski album Noctiferie pa že ima grobo obliko. Če bi bile razmere normalne, bi ga napovedali za jesen 2022, tako pa je za zdaj to tiha želja. Najprej bi radi v živo promovirali albumReforma, zato trenutno pretresamo možnosti za evropsko turnejo ob koncu leta. Vse bolj pa kaže, da se bo koncertna sezona res začela šele naslednje leto, in temu ciklu bomo prilagodili tudi svojo naslednjo izdajo.