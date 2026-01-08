Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Noel Gallagher bi z veseljem napisal skladbo za Jamesa Bonda

London, 08. 01. 2026 19.29 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
E.M. STA
Noel Gallagher

Član skupine Oasis Noel Gallagher bi z veseljem napisal naslovno pesem za prihodnji film o Jamesu Bondu, če bi bil k temu povabljen. To bi mu bilo v čast, je povedal za radijsko postajo TalkSport in izrazil prepričanje, da bi glasbene teme za Bondove filme morali ustvarjati britanski umetniki.

Noel Gallagher bi z veseljem napisal skladbo za Jamesa Bonda. Na vprašanje, ali bi želel napisati pesem za franšizo, je Gallagher kot dolgoletni Bondov oboževalec odgovoril: "Absolutno, da, seveda. To bi bila velika čast."

Noel Gallagher
Noel Gallagher
FOTO: Profimedia

Ugibanja o tem, ali bi se to lahko zgodilo, so se pojavila po govoricah, da bi Oasis lahko prispevali pesem k naslednji Bondovi zgodbi. Glasbenik je po pisanju Guardiana povedal tudi, da bi ga v naslednjem delu franšize zanimala upodobitev naslovnega lika. Spomnimo, Noel je lani skupaj z bratom Liamom, s katerim pred tem nista bila v dobrih odnosih, zaključil turnejo skupine Oasis Live 25, ki je štela 41 koncertov v 13 državah.

Zgodovina naslovnih Bondovih pesmi sega vse do prvega filma Dr. No iz leta 1962, od takrat pa je vsak film imel svojo pesem. Njen avtor se je iz filma v film običajno spreminjal, čeprav so nekateri, kot sta angleški skladatelj John Barry in valižanska pevka Shirley Bassey, pri tem sodelovali večkrat.

Čeprav franšiza velja za britansko znamko, je naslovno pesem največkrat odpel tuji izvajalec. Za 25 filmov, ki so jih posneli do danes, je pesem prispevalo le deset britanskih skupin, skladateljev ali izvajalcev, med drugim Tom Jones, Paul McCartney and Wings, Duran Duran, Adele in Sam Smith. Odzivi na posamične skladbe so bili različni, tri balade, ki so jih podpisali Adele, Smith in Billie Eilish, pa so prejele oskarja za najboljšo izvirno pesem.

O tem, kdaj bi lahko posneli nov film o Jamesu Bondu, potem ko se je leta 2021 od franšize poslovil igralec Daniel Craig, ni veliko znanega. Lani se je sicer omenjalo, da bi ga lahko režiral kanadski režiser Denis Villeneuve.

Noel Gallagher james bond pesem

Katy Perry: Počitnice v družbi nekdanjega in sedanjega partnerja

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
medŠihtom
08. 01. 2026 20.47
men so vedno bli ikona angleškega inbreeda. in nič drugega. tko ko robi viljams.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Mama iz pekla? Yolanda Hadid in temna plat vzgoje
Dve leti po tragediji: To bolečino je zelo težko opisati
Dve leti po tragediji: To bolečino je zelo težko opisati
Rodila je 'orjaka': dojenček je tehtal skoraj 6 kilogramov
Rodila je 'orjaka': dojenček je tehtal skoraj 6 kilogramov
Pretrgala vezi s strupeno skupino mamic
Pretrgala vezi s strupeno skupino mamic
zadovoljna
Portal
Sin mami razkril, da ima oče punco
Plašč z vzorcem, ki bo vladal letu 2026
Plašč z vzorcem, ki bo vladal letu 2026
Ujeta med izkazovanjem nežnosti na plaži
Ujeta med izkazovanjem nežnosti na plaži
Ločujeta se po sedmih letih zakona
Ločujeta se po sedmih letih zakona
vizita
Portal
9 slavnih oseb, ki živijo z multiplo sklerozo, to so njihove zgodbe
Kaj storiti v primeru ozeblin?
Kaj storiti v primeru ozeblin?
Vrtoglavica ob vstajanju: ključen telesni mehanizem, ki ga ne smemo spregledati
Vrtoglavica ob vstajanju: ključen telesni mehanizem, ki ga ne smemo spregledati
Nočne more kot znak?
Nočne more kot znak?
cekin
Portal
Z urejanjem nohtov do milijonov
Katere pokojnine bodo višje?
Katere pokojnine bodo višje?
Kako Američani ščitijo premoženje pred negotovostjo?
Kako Američani ščitijo premoženje pred negotovostjo?
Lani rast števila brezposelnih
Lani rast števila brezposelnih
moskisvet
Portal
Škandal v Hollywoodu: 'Ne želim miloščine'
Sanjski moški Hrvaške: katera bo osvojila njegovo srce?
Sanjski moški Hrvaške: katera bo osvojila njegovo srce?
Avtomobili, ki jih lahko kupite samo še letos
Avtomobili, ki jih lahko kupite samo še letos
Nekoč je bila ena najlepših žensk na svetu, poglejto jo danes
Nekoč je bila ena najlepših žensk na svetu, poglejto jo danes
dominvrt
Portal
Tako lahko mokra oblačila posušimo na zraku tudi pozimi
Smrtna nevarnost za pse: kemikalija, ki ogroža življenje
Smrtna nevarnost za pse: kemikalija, ki ogroža življenje
Hitri triki za osvežitev doma po praznikih
Hitri triki za osvežitev doma po praznikih
Pridobite gradbeno dovoljenje hitro in enostavno prek spleta!
Pridobite gradbeno dovoljenje hitro in enostavno prek spleta!
okusno
Portal
Hitra sladica za sprostitev po napornem dnevu
To juho si januarja želi vaše telo (in pripravljena je v pol ure)
To juho si januarja želi vaše telo (in pripravljena je v pol ure)
7 napak, ki jih vsi delamo s papirjem za peko
7 napak, ki jih vsi delamo s papirjem za peko
Ideje za zdrave zajtrke, ki jih lahko pripravimo vnaprej
Ideje za zdrave zajtrke, ki jih lahko pripravimo vnaprej
voyo
Portal
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
Podarjeno srce
Podarjeno srce
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1445