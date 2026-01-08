Noel Gallagher bi z veseljem napisal skladbo za Jamesa Bonda . Na vprašanje, ali bi želel napisati pesem za franšizo, je Gallagher kot dolgoletni Bondov oboževalec odgovoril: "Absolutno, da, seveda. To bi bila velika čast."

Ugibanja o tem, ali bi se to lahko zgodilo, so se pojavila po govoricah, da bi Oasis lahko prispevali pesem k naslednji Bondovi zgodbi. Glasbenik je po pisanju Guardiana povedal tudi, da bi ga v naslednjem delu franšize zanimala upodobitev naslovnega lika. Spomnimo, Noel je lani skupaj z bratom Liamom, s katerim pred tem nista bila v dobrih odnosih, zaključil turnejo skupine Oasis Live 25, ki je štela 41 koncertov v 13 državah.

Zgodovina naslovnih Bondovih pesmi sega vse do prvega filma Dr. No iz leta 1962, od takrat pa je vsak film imel svojo pesem. Njen avtor se je iz filma v film običajno spreminjal, čeprav so nekateri, kot sta angleški skladatelj John Barry in valižanska pevka Shirley Bassey, pri tem sodelovali večkrat.

Čeprav franšiza velja za britansko znamko, je naslovno pesem največkrat odpel tuji izvajalec. Za 25 filmov, ki so jih posneli do danes, je pesem prispevalo le deset britanskih skupin, skladateljev ali izvajalcev, med drugim Tom Jones, Paul McCartney and Wings, Duran Duran, Adele in Sam Smith. Odzivi na posamične skladbe so bili različni, tri balade, ki so jih podpisali Adele, Smith in Billie Eilish, pa so prejele oskarja za najboljšo izvirno pesem.

O tem, kdaj bi lahko posneli nov film o Jamesu Bondu, potem ko se je leta 2021 od franšize poslovil igralec Daniel Craig, ni veliko znanega. Lani se je sicer omenjalo, da bi ga lahko režiral kanadski režiser Denis Villeneuve.