Noel Gallagher obžaluje, da se ni udeležil zadnjega koncerta skupine Oasis

Noel Gallagher občasno obžaluje, da se ni udeležil zadnjega koncerta, ki naj bi ga skupina Oasis imela v Parizu leta 2009. Gallagher je prepričan, da bi bil to 'en nor špil'. A koncert se ni nikoli zgodil, saj sta se brata Noel in Liam hudo sprla, Noel pa je prizorišče zapustil. V nedavnem intervjuju pa je slednji dejal, da bi bilo najbrž boljše, če bi se boj nadaljeval kar na odru, skozi glasbo, kar bi privedlo do nepozabnega koncerta.