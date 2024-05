NOFX: Vsi tukaj ste nori!

Že popoldan so se v Ljubljani začeli zbirati ljubitelji skupine NOFX , ki so v našo prestolnico pripotovali tudi iz Estonije, Nizozemske, Češke in sosednjih držav, da bi skupaj s Fat Mikom in druščino še zadnjič zarajali. Čeprav so Američani že pred časom napovedali, da bodo odigrali le še en poslovilni koncert, so si premislili in s tem razveselili oboževalce tako v Združenih državah kot v Evropi, kjer trenutno koncertirajo v sklopu poslovilne turneje, poslednje tri koncerte pa bodo odigrali tam, kjer so začeli – v svoji domači Kaliforniji.

NOFX so obljubo držali in s preigravanjem uspešnic in tistih malo manj znanih pesmi razgreli občinstvo.

Razprodano dvorano so pred zvezdami večera razgrevali DFL, The Last Gang in Circle Jerks, ki so delo dobro opravili, ob napovedani uri, ko naj bi na oder stopili NOFX, pa se je v dvorani začutilo pričakovanje, vznemirjenje in kanček nepotrpežljivosti. Vemo, da ste tukaj, da še zadnjič vidite naše prijatelje, je napovedal Keith Morris, nato pa so oder prepustili gostom večera.

"Pozdravljena Slovenija! Lepo vas je videti. Tukaj ste vsi nori," so bile pozdravne besede Fat Mika, ob katerih je dvorana na novo zaživela z vzkliki in žvižgi, nato pa ponorela ob uspešnicah, ki jih je skupina v 40 letih kariere nanizala na 15 studijskih albumih: Bob, Linoleum, Stickin in My Eye, Don't Call Me White, Darby Crashing Your Party in drugih, manj znanih. Gospodje, ki se bližajo 60. letu starosti, niso popuščali, energija in kitarski rifi so dvorano polnili skoraj dve uri, občinstvo pa je bilo enotnega mnenja – splačalo se je, bilo je super.