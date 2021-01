Nogometaši angleškega Chorleyja zapeli Adelino pesem in navdušili

Nogometaši angleškega Chorleyja so zasloveli po vsem svetu. Zvezdniki so postali zaradi odličnih predstav v angleškem pokalnem tekmovanju, kjer so se prebili med 32 najboljših, še bolj pa s slavjem po zmagah, po katerih namreč v slačilnici glasno pojejo, kar sicer v ekipnih športih ni nič nenavadnega. Je bila pa nenavadna izbira pesmi, s katero so v le nekaj urah na internetu zbrali več kot šest milijonov ogledov. Zapeli so namreč Adelino pesem Somebody like you.

