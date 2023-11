Nominacije za grammyje 2024: Taylor Swift podrla rekord

Znani so nominiranci za glasbene nagrade grammy, ki jih bodo podelili prihodnje leto. Največ jih je nanizala pevka Taylor Swift, ki podirala rekord za rekordom, tako po poslušanosti kot tudi prodanih vstopnicah za svoje koncerte. S svojo zadnjo nominacijo za pesem leta je postala tudi rekorderka v nominacijah za to prestižno nagrado v glasbenih vrstah.

Taylor Swift je podrla še en rekord, tokrat ji je to uspelo z nominacijo za grammyja v kategoriji piscev pesmi, kjer je z uspešnico Anti-Hero postala prva tekstopiska s sedmimi nominacijami v tej kategoriji – premagala je Sira Paula McCartneyja in Lionela Richieja, ki sta izenačena s šestimi. Umetniki so se letos težje uvrstili v ožji izbor za nagrade grammy zaradi novih pravil, saj so organizatorji zmanjšali število razpoložljivih nominacij v vsaki kategoriji z 10 na osem. Podelitev nagrad grammy bo 4. februarja v Los Angelesu.

icon-expand Kdo bo februarja osvojil prestižnega grammyja? FOTO: Profimedia

Seznam nominirancev v glavnih kategorijah: Album leta: Boygenius - The Record Janelle Monáe - The Age of Pleasure Jon Batiste - World Music Radio Lana Del Rey - Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd Miley Cyrus - Endless Summer Vacation Olivia Rodrigo - Guts SZA - SOS Taylor Swift - Midnights Skladba leta: Billie Eilish - What Was I Made For? Boygenius - Not Strong Enough Jon Batiste - Worship Miley Cyrus - Flowers Olivia Rodrigo - Vampire SZA - Kill Bill Taylor Swift - Anti-Hero Victoria Monét - On My Mama

icon-expand Billie Eilish FOTO: AP

Pesem leta: Billie Eilish - What Was I Made For? Dua Lipa - Dance the Night Jon Batiste - Butterfly Lana Del Rey - A&W Miley Cyrus - Flowers Olivia Rodrigo - Vampire SZA - Kill Bill Taylor Swift - Anti-Hero Najboljši novi izvajalec: Coco Jones Gracie Abrams Fred Again.. Ice Spice Jelly Roll Noah Kahan Victoria Monét The War and Treaty

Najboljši pop solo nastop: Billie Eilish - What Was I Made For? Doja Cat - Paint the Town Red Miley Cyrus - Flowers Olivia Rodrigo - Vampire Taylor Swift - Anti-Hero

icon-expand Miley Cyrus FOTO: Profimedia

Najboljši pop duet/skupinski nastop: Labrinth Featuring Billie Eilish - Never Felt So Alone Lana Del Rey Featuring Jon Batiste - Candy Necklace Miley Cyrus Featuring Brandi Carlile - Thousand Miles SZA Featuring Phoebe Bridgers - Ghost in the Machine Taylor Swift Featuring Ice Spice - Karma Najboljši plesni/elektronski album: James Blake - Playing Robots Into Heaven The Chemical Brothers - For That Beautiful Feeling Fred again.. - Actual Life 3 (January 1 - September 9 2022) Kx5 - Kx5 Skrillex - Quest for Fire

Najboljši rock nastop: Arctic Monkeys - Sculptures of Anything Goes Black Pumas - More Than a Love Song Boygenius - Not Strong Enough Foo Fighters - Rescued Metallica - Lux Æterna

Najboljša rock album: Foo Fighters - But Here We Are Greta Van Fleet - Starcatcher Metallica - 72 Seasons Paramore - This Is Why Queens of the Stone Age - In Times New Roman...

icon-expand Metallica FOTO: Profimedia

Najboljši rap album: Drake & 21 Savage - Her Loss Killer Mike - Michael Metro Boomin - Heroes & Villains Nas - King's Disease III Travis Scott - Utopia Najboljši R&B nastop: Chris Brown - Summer Too Hot Coco Jones - ICU Robert Glasper Featuring Sir & Alex Isley - Back to Love SZA - Kill Bill Victoria Monét - How Does It Make You Feel

Najboljša R&B pesem: Coco Jones - ICU Halle - Angel Robert Glasper ft. SiR & Alex Isley - Back to Love SZA - Snooze Victoria Monét - On My Mama

Najboljši R&B album: Babyface - Girls Night Out Coco Jones - What I Didn't Tell You Emily King - Special Occasion Summer Walker - Clear 2: Soft Life EP Victoria Monét - Jaguar II

Najboljši rap nastop: Burna Boy Featuring 21 Savage - Sittin' on Top of the World Doja Cat - Attention Drake & 21 Savage - Spin Bout U Lil Durk Featuring J. Cole - All My Life SZA - Low

icon-expand Drake FOTO: Instagram

Najboljša rap pesem: Doja Cat - Attention Nicki Minaj & Ice Spice ft. Aqua - Barbie World Lil Uzi Vert - Just Wanna Rock Drake & 21 Savage - Rich Flex Killer Mike ft. André 3000, Future, and Eryn Allen Kane - Scientists & Engineers



Najboljša country pesem: Brandy Clark - Buried Chris Stapleton - White Horse Morgan Wallen - Last Night Tyler Childers - In Your Love Zach Bryan ft. Kacey Musgraves - I Remember Everything Najboljši country album: Brothers Osborne - Brothers Osborne Kelsea Ballerini - Rolling Up the Welcome Mat Lainey Wilson - Bell Bottom Country Tyler Childers - Rustin' in the Rain Zach Bryan - Zach Bryan

icon-expand The Beatles FOTO: Profimedia