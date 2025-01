Nominacije za radijske nagrade iHeartRadio: na vrhu Taylor Swift

17. marca se bo čez lužo odvila podelitev radijskih nagrad iHeartRadio, na kateri se bo za kipce borilo veliko znanih imen. Organizatorji so razkrili seznam nominirancev, na katerem z 10 nominacijami vodita Taylor Swift in Morgan Wallen . Devetih nominacij so se razveselili Kendrick Lamar , Post Malone in Sabrina Carpenter .

Na podelitvi bodo podelili tudi nekaj posebnih nagrad. Na podelitvi bo posebno nagrado za inovatorko prejela glasbenica in igralka Lady Gaga, z nagrado za glasbeno ikono pa bo nagrajena Mariah Carey, avtorica legendarne božične uspešnice All I Want For Christmas Is You. Podeljena pa bo tudi povsem nova nagrada turneja leta, ki bo romala v roke Taylor Swift in njeni turneji The Eras Tour, ki je podrla rekorde v blagajnah.

SEZNAM NOMINACIJ:

Pesem leta

A Bar Song (Tipsy) - Shaboozey

Agora Hills - Doja Cat

Beautiful Things - Benson Boone

Espresso - Sabrina Carpenter

Greedy - Tate McRae

I Had Some Help - Post Malone ft. Morgan Wallen

Lose Control - Teddy Swims

Lovin On Me - Jack Harlow

Not Like Us - Kendrick Lamar

Too Sweet – Hozier

Pop pesem leta

Agora Hills - Doja Cat

Beautiful Things - Benson Boone

Espresso - Sabrina Carpenter

Greedy - Tate McRae

Too Sweet - Hozier

Pop izvajalec leta

Billie Eilish

Chappell Roan

Sabrina Carpenter

Tate McRae

Taylor Swift

Izvajalec leta

Billie Eilish

Doja Cat

Jelly Roll

Kendrick Lamar

Morgan Wallen

Post Malone

Sabrina Carpenter

SZA

Taylor Swift

Teddy Swims

Najboljše sodelovanje

Die With A Smile - Lady Gaga in Bruno Mars

Fortnight - Taylor Swift ft. Post Malone

I Had Some Help - Post Malone ft. Morgan Wallen

Like That - Future, Metro Boomin in Kendrick Lamar

Miles On It - Kane Brown in Marshmello

Najboljši novi izvajalec v popu

Benson Boone

Chappell Roan

Gracie Abrams

Shaboozey

Teddy Swims

Country pesem leta

A Bar Song (Tipsy) - Shaboozey

Cowgirls - Morgan Wallen ft. ERNEST

I Am Not Okay - Jelly Roll

I Had Some Help - Post Malone ft. Morgan Wallen

World On Fire - Nate Smith

Country izvajalec leta

Jelly Roll

Kane Brown

Lainey Wilson

Luke Combs

Morgan Wallen

Najboljši novi izvajalec v countryju

Ashley Cooke

Dasha

George Birge

Shaboozey

Tucker Wetmore

Hip-hop pesem leta

Like That - Future, Metro Boomin in Kendrick Lamar

Lovin On Me - Jack Harlow

Not Like Us - Kendrick Lamar

Rich Baby Daddy - Drake ft. Sexyy Red in SZA

TGIF - GloRilla

Hip-hop izvajalec leta

Drake

Future

GloRilla

Kendrick Lamar

Travis Scott

Najboljši novi izvajalec v hip-hopu

310babii

BigXthaPlug

BossMan Dlow

Cash Cobain

Jordan Adetunji

R&B pesem leta

ICU - Coco Jones

Made For Me - Muni Long

Sensational - Chris Brown ft. Davido in Lojay

Water - Tyla

WY@ - Brent Faiyaz

R&B izvajalec leta

Chris Brown

Muni Long

SZA

Usher

Victoria Monét

Svetovni izvajalec leta

Burna Boy

Central Cee

Tems

Tyla

YG Marley