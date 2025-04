Letos so se glasbeniki odločili za ponovno združitev moči na odru po skoraj dvajsetih letih. Poleg glasbe so obudili nešteto spominov, mi pa smo z njimi poklepetali o nostalgiji.

"Časi so drugačni, tehnologija je šla naprej, ljudje imajo hitrejši dostop do glasbe, kot so ga imeli včasih. Tako da mogoče zaradi tega, ker smo bili manj dosegljivi ljudem, je bila tudi večja evforija, ko so nas potem dejansko videli v živo," meni jo v skupini Game Over.

"Takrat smo nekako uspeli z našo glasbo ujeti tisti val, ki je v tujini vladal že na polno, v Sloveniji pa še ne. Generacija, ki je odraščala z nami, je našo glasbo pokupila in nam ustvarila neverjetno življenje in spomine in fenomenalne nastope," pa je povedal Sebastian.

"Smo se podpisovali na marsikaj. Na šolske potrebščine, na majčke, na roko na papir, na zapečene CD-je, na original CD-je," so naštevali Game Ove in Sebastian, ki si delijo to izkušnjo.

"Ne bom pozabila, ker smo res v kakšnih nakupovalnih središčih sedeli, ko je izšla plošča ali karkoli že, in so prišli s celo torbo zvezkov, pa ena roka in druga, pa majica pa kapa, pa še za sestrično, ki ni mogla priti," so naštevale Bepop in dodale: "Zdaj, po 20, 22 letih, pa pride kdaj kdo do nas in pravi, da ima še vedno tisti podpis in doda, da smo takrat nanj naredile vtis, me pa si rečemo, da se je splačalo."

Prav poseben koncert - nabit s čustvi pa so minuli vikend priredili tudi člani skupine Plavi Orkestar, ki so po več kot tridesetih letih nastopili v originalni zasedbi. Pridružil se jim je namreč izvirni kitarist Mladen Pavičić Pava. Občinstvo je skoraj dve uri in pol prepevalo njihove nostalgične hite, ki so pri vsakem zbudili posebne spomine.

"Nostalgija je vtkana v njihove pesmi, nostalgija je vtkana v njihov art in oni na tem plujejo," je po koncertu povedal Magnifico.

"Kot otrok se spomniš, ko pa reče, da je to bilo iz leta 1981! Še rodil se nisem! Malo te ponese nazaj," pa nam je povedal Denis Avdić.

"Prvi spomin na to, da sem se delal, da pojem in sem na koncertu jaz pevec. To je bilo v sobi v našem prvem stanovanju na pesem Od rođendana do rođendana," pa se je spomnil Bojan Cvjetićanin, pevec skupine Joker Out.