Nostalgik goriške zasedbe Lovelorn bi skoraj postal zimzelen

Petletni mrk sesterskega tria Haim je sklenjen. Konec ugibanj, kje so (kaj) Haimovke, naznanja pripovedno ne posebej buhteč song. Ima pa Relationships odličen groove visokega srednjega tempa, ki kalifornijski dnevni-dremež ohranja nad vodo, če ne kar občutno višje, skoraj blizu oblakov. Ritem je pomirjujoče enakomeren. Če to pomeni, da bodo Haim v prihodnjem diskograskem intervalu manj zavezane simpatiziranju prepogostemu polglasnemu sinkopiriranju, ki je svoje dni mejil celo na značilen zamolkel tremolo, tudi prav. Zdaj še bolj kot prej pričakujemo, da bo četrti album (zelo pogrešanega) benda Haim izvrsten.

Boom-bap ali staroškolski ritmični prapor spet plapola. Vrnili so se ikonski newyorški raperji: Raekwon, Insprektah Deck, Method Man in Cappadonna. Song slavi, koga drugega, kot matično zadrugo. Wu-Tangovci se primerjajo s šaolini, ob tem, da so bojevitost, vztrajnost in neomajnost značilne kung-fu ter ultra-miroljuben budizem polovici istega cikla. Pripadajoči videospot je sad UI. Hiphop starešine v drobnem tisku sporočajo dve kapitalni resnici: a. Wu-Tang so še kar najprej najboljši, b. svet je šel v maloro. Sneto z jezika vsakega veterana, mar ne.

Ocena: 3

