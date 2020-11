Notranji ogenj Anje Strajnar

"Ko gori njen kres, je neuničljiva in to se zgodi takrat, ko je v stiku s seboj, le takrat namreč začuti svojo moč in je neomajna,"o novi pesmi pove Anja Strajnar, ki je klasično šolana vokalistka in izjemna interpretka svetovnih ter domačih uspešnic, od popa, muzikala, jazza, soula, popevk in kabareta.

"V skladbi se bodo prepoznali vsi, ki so na videz le del povprečnega vsakdana, a vendar v njih tli veliko bogatejši svet, ki se skriva za vsemi maskami. Vsak od nas je navznoter bogat - po vsebinah, ki jih nosimo s seboj, pravo vsebino življenja pa nam daje le ustroj naših misli in intimno občutenje sveta," je prepričana.

Glasba za pesem je nastala v sodelovanju z Domnom Gracejem inJeanom Markičem, ki sta tudi posnela večino instrumentov za skladbo ter poskrbela za miks in editiranje. "Posneta je bila večinoma z akustičnimi instrumenti, dodali smo nekaj sintetizatorjev, v njej pa od inštrumentov izstopa veliki koncertni klavir. Prepričana sva, da je kombinacija dobro uspela, ter da lepo sovpada z Anjinim tekstom in njeno izredno interpretacijo. Produkcijski pristop je moderen z veliko akustičnimi in klasičnimi pop/rock elementi," sta povedala o skladbi.