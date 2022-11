Novi album dua Silence: človek v norosti ni nikoli sam

Duo Silence je po desetih letih izdal nov album z naslovom The Vocabulary of Madness. Album je za trenutne razmere precej nepričakovan. "Imava vtis, da smo v zadnjem času dosegli zavidljive, nadpovprečne rezultate v splošni norosti," sta kot enega od razlogov za naslov in nov album razkrila ustvarjalca. V sodelovanju z več izjemnimi umetniki, kot sta glasbenik Gregor Zemljič in igralec Primož Bezjak, sta dokazala, da človek v norosti ni nikoli sam.

The Vocabulary of Madness oziroma Slovar norosti, prvi studijski album dueta Silence v desetih letih, je nepričakovan album za nepričakovane čase. "Če sem iskren, naju malce preseneča, da sva ga sploh izdala. Albumi kot forma, še posebej pa fizični nosilci zvoka, so v današnjih, digitalnih časih na neki način živi mrtveci. Pri življenju jih držimo bolj iz navade, nostalgije," je za 24ur.com povedal eden od članov dueta Boris Benko.

Gre za prvi vodič po univerzalnem, vse bolj priljubljenem jeziku. Ustvarjalca sta prepričana, da je norost jezik, ki ga vsi govorimo tekoče, še posebej takrat, ko to ni naš namen. Album bo v petek zvečer koncertno predstavljen v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma. Duet bo s pomočjo gostov predstavil vse skladbe z novega albuma in izbor starejših del.

icon-expand Prihaja peti studijski album dueta Silence. FOTO: Borut Peterlin

Kdaj pa je po njunem mnenju svet znorel in nujno potrebuje slovar? "Nismo znoreli, od nekdaj smo nori. Imava pa vtis, da smo v zadnjem času dosegli zavidljive, nadpovprečne rezultate v splošni norosti. Najbolj očiten primer je naš apatični, samomorilski odnos do klimatskih sprememb in naše vztrajanje pri konceptu neskončne gospodarske rasti, in to kljub temu, da planet že lep čas ne dohaja naših apetitov. Potem je tu vojna v Ukrajini, ki je dejansko svojevrstna repriza hladne vojne. Rušilna norost cveti tudi na presenetljivih krajih, recimo na socialnih omrežjih, ki naj bi človeštvo povezala. Zaradi naštetega se nama je zdelo, da bi nam prav prišel en dober slovar norosti," je povedal Benko.

icon-expand Silence - The Vocabulary of Madness FOTO: Borut Peterlin

Album, na katerem je močan pečat pustil koproducent Gregor Zemljič, bo izšel v obliki 32-stranske, trdo vezane knjige s priloženim CD-jem. "Gregor je bil koproducent najinega drugega albuma, Unlike a Virgin, danes pa je eden najbolj cenjenih mojstrov za mastering. Posvojil je projekt in investiral več kot leto dni v piljenje zvočne podobe albuma. S težkim srcem priznava, da sva spoznala še hujšega perfekcionista, kot sva sama," je še povedal član dueta, ki je novi album napovedal novembra lani z videospotom za skladbo A Moment's Song, v katerem je nastopil plesalec Mitja Popovski.

icon-expand Človek v norosti ni nikoli sam. FOTO: Borut Peterlin