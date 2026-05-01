Glasba

Nov album skupine Laibach z veliko odmevnimi imeni

Ljubljana, 01. 05. 2026 14.10 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
E.M. STA
Laibach in Elvis Jackson.

Izšel je nov album skupine Laibach. Ploščo z naslovom Musick so nedavno predstavili v ljubljanski Cukrarni, pri glasbeni založbi pa so jo označili za izdelek, ki hkrati slavi in igrivo secira sedanje obdobje popačene realnosti in umetne inteligence.

Po albumu Spectre iz leta 2014 je Musick prvi studijski album Laibach z avtorsko glasbo v obliki elektronskega popa. Album z desetimi skladbami je skupina izdala v času, ko platforme z umetno inteligenco sklepajo posle z velikimi glasbenimi založbami, s čimer bo umetna inteligenca lahko uporabljala skladbe za učenje in generiranje vsebin.

FOTO: Miro Majcen

Posledice bodo po ocenah članov zasedbe večplastne in bodo med drugim vplivale tako na samo avtorstvo kot na estetiko glasbe, pri čemer "rezultat ni le več glasbe, temveč več istega", kot je na predstavitvi izpostavil Ivan Novak.

Preberi še Skupina Laibach predstavila nov album Musick

Tematika plošče je tako glasba v trenutnem času, ko je ta lahko tudi neke vrste metafora za družbo, v kateri algoritmi diktirajo percepcijo glasbe in njeno distribucijo, njeno ustvarjanje prevzema umetna inteligenca, istočasno pa se spreminja tudi sama glasbena industrija.

Pri nastanku albuma je sodelovalo več gostov, med njimi pevci Wiyaala, Marina Martensson, Gregor Strasbergar, Senidah in Manca Trampuš. Po izidu se bo zasedba podala na evropsko turnejo, ki bo obsegala približno 60 koncertov.

laibach album Musick

Manekenka se podaja na glasbeno pot: Napovedala turnejo

24ur.com Skupina Laibach predstavila nov album Musick
24ur.com Novi album Kristijana Krajnčana: Ko se združita umetnost in tradicija
24ur.com Skupina Bomb Shell s križanko razkriva naslov novega albuma
24ur.com Bobnar Laibachov zaradi težav s sluhom: Iščem poti izražanja na tih način
24ur.com Kontradikshn: prelomnice in veliki koraki naprej
24ur.com Emkej tokrat z akustičnim albumom
24ur.com Laibachov Alamut: mešanica religioznega nihilizma in perzijske poezije
Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

flojdi
01. 05. 2026 15.14
Dobri so.
0 0
3cela13o
01. 05. 2026 14.25
Zvezdnica Senidah?
-1
0 1
bibaleze
Portal
Najboljši način, da otrok dojame vrednost denarja
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Kako narcistični očetje oblikujejo življenje svojih sinov
Kako narcistični očetje oblikujejo življenje svojih sinov
Ali med nosečnostjo res rastejo stopala?
Ali med nosečnostjo res rastejo stopala?
zadovoljna
Portal
Skriti kotiček sveta: To je uradno najlepša plaža za leto 2026
Prvomajski prazniki 2026: 3 znamenja, ki jih bodo najbolj izkoristila
Prvomajski prazniki 2026: 3 znamenja, ki jih bodo najbolj izkoristila
Brez teh dveh modnih kosov to pomlad ne bo šlo
Brez teh dveh modnih kosov to pomlad ne bo šlo
Tako lepi sta hčerki slavne manekenke
Tako lepi sta hčerki slavne manekenke
vizita
Portal
'To je samo alergija,' so rekli zdravniki. Medtem je grozljiva bolezen uničevala njen obraz in zdravje
Tudi majhne količine alkohola lahko škodujejo možganom, opozarja nova raziskava
Tudi majhne količine alkohola lahko škodujejo možganom, opozarja nova raziskava
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
Napredek v imunoterapiji raka trebušne slinavke z mRNA cepivi
Napredek v imunoterapiji raka trebušne slinavke z mRNA cepivi
cekin
Portal
Ali bi iz smeti vzeli te odvržene izdelke?
Nezadovoljstvo upokojencev: zakaj so ponekod pokojnine tako nizke?
Nezadovoljstvo upokojencev: zakaj so ponekod pokojnine tako nizke?
Astronomska preživnina: Pevka bo plačevala 36.000 evrov
Astronomska preživnina: Pevka bo plačevala 36.000 evrov
Bi vi to plačali? Doplačilo v slaščičarni razjezilo gosta
Bi vi to plačali? Doplačilo v slaščičarni razjezilo gosta
moskisvet
Portal
Ali ima pivo res presenetljive koristi za zdravje? Kaj pravi znanost?
Razkrit vzrok smrti igralca: zgodnji znaki srčnega infarkta, ki jih ljudje pogosto spregledajo
Razkrit vzrok smrti igralca: zgodnji znaki srčnega infarkta, ki jih ljudje pogosto spregledajo
Prepoznajte mejo: Ko ljubezen ne sme več pomeniti nenehnega trpljenja
Prepoznajte mejo: Ko ljubezen ne sme več pomeniti nenehnega trpljenja
Kdo je mladenič, ki je očaral Victorio Beckham?
Kdo je mladenič, ki je očaral Victorio Beckham?
dominvrt
Portal
Čiščenje žara na naraven način? Ta preprost trik vas bo navdušil!
Majhen kuža, z levjim srcem
Majhen kuža, z levjim srcem
Kako iz majhnega prostora ustvariti mini vrt in pridelati svežo hrano
Kako iz majhnega prostora ustvariti mini vrt in pridelati svežo hrano
Ta majhna žival lahko resno zastrupi vašega psa
Ta majhna žival lahko resno zastrupi vašega psa
okusno
Portal
Stara klasika v novi preobleki: ta jabolčna sladica navduši vsakogar
Popolna jed za piknike in žar: slavna solata, ki je osvojila tudi Kardashiane
Popolna jed za piknike in žar: slavna solata, ki je osvojila tudi Kardashiane
Hiter zajtrk, ki poskrbi za energijo in stabilen krvni sladkor
Hiter zajtrk, ki poskrbi za energijo in stabilen krvni sladkor
7 idej za mini sladice, popolne za piknike in zabave
7 idej za mini sladice, popolne za piknike in zabave
voyo
Portal
Sovjetske kavbojke
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
