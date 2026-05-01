Nov album skupine Laibach z veliko odmevnimi imeni

Po albumu Spectre iz leta 2014 je Musick prvi studijski album Laibach z avtorsko glasbo v obliki elektronskega popa. Album z desetimi skladbami je skupina izdala v času, ko platforme z umetno inteligenco sklepajo posle z velikimi glasbenimi založbami, s čimer bo umetna inteligenca lahko uporabljala skladbe za učenje in generiranje vsebin.

Posledice bodo po ocenah članov zasedbe večplastne in bodo med drugim vplivale tako na samo avtorstvo kot na estetiko glasbe, pri čemer "rezultat ni le več glasbe, temveč več istega" , kot je na predstavitvi izpostavil Ivan Novak .

Tematika plošče je tako glasba v trenutnem času, ko je ta lahko tudi neke vrste metafora za družbo, v kateri algoritmi diktirajo percepcijo glasbe in njeno distribucijo, njeno ustvarjanje prevzema umetna inteligenca, istočasno pa se spreminja tudi sama glasbena industrija.

Pri nastanku albuma je sodelovalo več gostov, med njimi pevci Wiyaala, Marina Martensson, Gregor Strasbergar, Senidah in Manca Trampuš. Po izidu se bo zasedba podala na evropsko turnejo, ki bo obsegala približno 60 koncertov.