Nov incident: Pevko Avo Max na odru oklofutal oboževalec

Ameriška pop pevka Ava Max je bila poškodovana, potem ko je oboževalec sredi koncerta skočil na oder in jo oklofutal. Varnostnik ga je takoj zgrabil in odvedel iz dvorane, pevka pa je nadaljevala s koncertom. Pozneje se je zvezdnica oglasila na družbenem omrežju Twitter, kjer je neprijetno situacijo komentirala in svojim oboževalcem sporočila, kako se počuti.

"Tako močno me je udaril, da mi je opraskal notranjost očesa. Nikoli več ne bo prišel na koncert. Ampak hvala vsem oboževalcem, da ste bili nocoj spektakularni v Los Angelesu," je zapisala. Posnetek je kmalu zaokrožil tudi na družbenih omrežjih, pevkini oboževalci pa so se nad nasilnim dejanjem zgražali. "Nekdo je po nastopu v Los Angelesu skočil na oder. To je opomnik, da takšno obnašanje ni sprejemljivo. Vso ljubezen pošiljamo Avi in njeni ekipi," pa so zapisali njeni oboževalci, ki so združeni pod skupnim imenom Ava Max Source.