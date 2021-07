Nov poletni hit? Enrique Iglesias združil moči s Farrukom

Nalezljivi plesni ritmi nove pesmi Enriqueja Iglesiasa kar kličejo po vročih poletnih dneh, nepozabni zabavi na plaži in dobri družbi. Videospot za pesem je delo Mehičana Alejandra Pereza, prizore rajske plaže in sproščenega vzdušja pa so v kamerin objektiv ujeli na plaži v El Portillo v kraju Samaná v Dominikanski republiki.

Pesem je nekakšno opravičilo za skok čez plot, saj se Enrique v pesmi opravičuje svoji dragi in jo roti, da ni vredno, da končata razmerje zaradi ene noči, za katero je bila kriva pijača – rum, pivo in šampanjec. Refren potencialnega poletnega hita pa se glasi: "Y es que me pasé, me pasé de copas, me fui a dormir contigo y me desperté con otra. Hace más de un mes, juré que era la última vez. Perdóname, no lo vuelvo a hacer," v prevodu

"Pretiraval sem, pretiraval sem s pijačo, šel sem spat s tabo, a sem se zbudil z drugo. Pred več kot mesecem dni sem prisegel, da je bilo zadnjič. Oprosti mi, tega ne bom več počel."

Videospot prikazuje Enriqueja in Farruka kot glavni zvezdi zabave na plaži, na kateri se zabavajo mladi, ob tem pa uživata, pijeta in se zabavata. Me Pasé je prvi Iglesiasov singel po pesmi Después Que Te Perdí, ki je izšla marca 2019 in pri kateri je sodeloval z Jonom Z-jem. Zadnji studijski album, Sex and Love, pa je priljubljeni glasbenik, ki se je v Sloveniji mudil leta 2018, izdal leta 2014.