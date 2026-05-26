Nov preobrat na sodišču: Severinin sin bo odslej živel z njo

Po dolgoletnem pravnem boju med hrvaško zvezdnico Severino Vučković in njenim nekdanjim partnerjem Milanom Popovićem za skrbništvo nad sinom je ponovno prišlo do novega preobrata. Občinsko civilno sodišče v Zagrebu je namreč izdalo nepravnomočno sodbo - 14-letni Aleksander bo odslej živel z mamo. To je za Index.hr potrdila Severinina odvetnica Jasminka Biloš.

Zaradi občutljivosti primera javnosti ni želela razkriti več informacij, znano je le, da bo Aleksander v prihodnje živel pod materinim krovom, medtem ko bo ohranil stik z očetom. Obiske bo opredelilo sodišče v nadaljnem ločenem postopku. Pravni spor in boj za skrbništvo med Severino in Milanom traja že od leta 2013, ko sta se hrvaška pevka in srbski podjetnik razšla. Prva sodna odločitev je bila sprejeta že leta 2014, ko je Občinsko civilno sodišče v Zagrebu odločilo, naj sin naj živi z mamo, očetu pa dodelilo pravico do občasnih stikov.

V več kot desetletju so na hrvaških sodiščih sledile številne sodne odločitve, pritožbe in nove obravnave. Prvi večji pretres se je zgodil pet let pozneje, leta ko je sodišče odločilo, da mora fant živeti z očetom, Severini pa dodelilo občasne stike. Nato je leta 2021 Županijski sodišče v Splitu to odločitev razveljavilo in določilo skupno starševsko skrb, po kateri je moral otrok živeti izmenično z obema staršema. To je pomenilo, da je Aleksander preživljal dva tedna z mamo in dva z očetom. Leta 2024 nato nov zasuk, ko je hrvaško vrhovno sodišče razveljavilo prejšnjo odločbo o skupnem skrbništvu in začasno dodelilo skrbništvo nad otrokom očetu. Po le dvajsetih dneh pa je Županijski sodišče v Splitu izdalo novo odločbo, ki je ponovno uredila skupno starševsko skrbništvo.