Glasba

Nov preobrat na sodišču: Severinin sin bo odslej živel z njo

Zagreb, 26. 05. 2026 09.01 pred 57 minutami 2 min branja 3

Avtor:
A. J.
Severin in sin Aleksander.

Javnost že od leta 2013 spremlja sodno bitko za skrbništvo nad sinom Aleksandrom med hrvaško pevko Severino in njenim nekdanjim partnerjem Milanom Popovićem. Tokrat je sodišče v Zagrebu z nepravnomočno sodbo odločilo, da bo najstnik v prihodnje živel z mamo, z očetom pa ohranil stike.

Po dolgoletnem pravnem boju med hrvaško zvezdnico Severino Vučković in njenim nekdanjim partnerjem Milanom Popovićem za skrbništvo nad sinom je ponovno prišlo do novega preobrata. Občinsko civilno sodišče v Zagrebu je namreč izdalo nepravnomočno sodbo - 14-letni Aleksander bo odslej živel z mamo. To je za Index.hr potrdila Severinina odvetnica Jasminka Biloš.

Severinina družina in sin Aleksander.
FOTO: Instagram

Zaradi občutljivosti primera javnosti ni želela razkriti več informacij, znano je le, da bo Aleksander v prihodnje živel pod materinim krovom, medtem ko bo ohranil stik z očetom. Obiske bo opredelilo sodišče v nadaljnem ločenem postopku.

Pravni spor in boj za skrbništvo med Severino in Milanom traja že od leta 2013, ko sta se hrvaška pevka in srbski podjetnik razšla. Prva sodna odločitev je bila sprejeta že leta 2014, ko je Občinsko civilno sodišče v Zagrebu odločilo, naj sin naj živi z mamo, očetu pa dodelilo pravico do občasnih stikov.

Severina, Milan Popović
FOTO: Profimedia

V več kot desetletju so na hrvaških sodiščih sledile številne sodne odločitve, pritožbe in nove obravnave. Prvi večji pretres se je zgodil pet let pozneje, leta ko je sodišče odločilo, da mora fant živeti z očetom, Severini pa dodelilo občasne stike. Nato je leta 2021 Županijski sodišče v Splitu to odločitev razveljavilo in določilo skupno starševsko skrb, po kateri je moral otrok živeti izmenično z obema staršema. To je pomenilo, da je Aleksander preživljal dva tedna z mamo in dva z očetom.

Leta 2024 nato nov zasuk, ko je hrvaško vrhovno sodišče razveljavilo prejšnjo odločbo o skupnem skrbništvu in začasno dodelilo skrbništvo nad otrokom očetu. Po le dvajsetih dneh pa je Županijski sodišče v Splitu izdalo novo odločbo, ki je ponovno uredila skupno starševsko skrbništvo.

Preberi še Severina spet na sodišču: sodnica od pevke zahteva 3000 evrov odškodnine

Celoten spor tako traja več kot 12 let in je postal eden javno najbolj spremljanih družinskopravnih procesov v regiji.

KOMENTARJI3

Slash
26. 05. 2026 09.55
Samo brez filmčkov!
+1
1 0
golika
26. 05. 2026 09.41
Kje si take kao babe najdejo te povprečne dede, se bojijo da je nebi pustil pa si dobi slabšega od sebe
-1
0 1
August Landmesser
26. 05. 2026 09.34
fant naj sam pove koga želi...
0 0
Takšne so mame, rojene v znamenju dvojčka
Kako izbrati darilo za vzgojiteljico, ki ga bo zares vesela
Sin bo odslej živel pri Severini
Dnevni horoskop: Raki bodo čustveni, ovne bo presenetil iskren pogovor
Ne gre le za SPF 30 ali 50: kaj morate vedeti pri izbiri sončne kreme?
Hrvaška pevka v čipkasti obleki ukradla vse poglede
Vam zmanjka sape, ko hodite po stopnicah? Zdravniki razkrivajo, kdaj je to opozorilni znak
Matejina zgodba o življenju s sladkorno boleznijo
Je veganska prehrana res vedno zdrava?
Koliko tehnološki velikani zaslužijo na vaš račun?
Zbežala sta iz draginje – danes živita bolje, čeprav porabita manj
Poklici, ki danes prinašajo največ denarja
Tako ne smete prati avtomobila: najpogostejša napaka, ki uniči lak
Katerim destinacijam se letos raje izogniti?
Kdo je Luca Ciut, mož Katarine Čas?
Skrita nevarnost v kuhinji: Znaki, da potrebujete novo kuhinjsko lopatico
Kako narediti balkon varen za mačko?
Bojanova ekipa razkriva: ena napaka, zaradi katere projekt hitro razpade
Pozabite na težka kosila: te solate so popolne za vroče dni
To so testenine, ki jih vsi pripravljajo, ko nimajo ideje za kosilo
Zdravi zajtrki, ki se jim raje izogibajte, če želite shujšati
Ja, Chef!
Kmetija
Kotlina
