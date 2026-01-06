Nov rekord Taylor Swift, tokrat je premagala samo sebe

Zvezdnica Taylor Swift je novo leto na kariernem področju začela zelo uspešno, in sicer s podiranjem lastnega rekorda. Njena pesem The Fate of Ophelia - vodilni singel z njenega zadnjega albuma The Life of a Showgirl - je namreč postala njena najdlje trajajoča uspešnica na prvem mestu lestvice Billboard Hot 100, potem ko je na vrhu preživela kar devet tednov. S tem je prehitela svoj prejšnji rekord, ki ga je imela z uspešnico Anti-Hero, ki je ostala na vrhu osem tednov.
The Fate of Ophelia je sicer prvotno izšla oktobra 2025 in se je hitro povzpela na prvo mesto. Med božično sezono je nato pesem začasno zdrsnila z vrha lestvice (na račun prazničnih skladb, kot je All I Want for Christmas Is You v decembrskem času), vendar se je po praznikih ponovno povzpela na prvo mesto in tako le še utrdila ta rekord.
Prvo mesto je tako zasedla The Fate of Opelia, sledi Anti-Hero, nato pa Blank Space, ki je sedem tednov ostala na prvem mestu, sledile so ji Cruel Summer s štirimi tedni, Shake It Off s štirimi tedni, Look What You Made Me Do s tremi tedni in We Are Never Getting Back Together s tremi tedni na vrhu.
Decembra je revija Rolling Stone The Fate of Ophelia razglasila za eno izmed najboljših pesmi leta 2025 in zapisala: "The Fate of Ophelia je Taylorina najbolj Swifijevska od pesmi Love Stoty naprej, saj opisuje Hamleta tako, kot je njena najstniška različica opisala Romea in Julijo. Tako kot v pesmi Love Storyse se vrača v čas, da bi rešila tragično mlado junakinjo in ji dala novo zgodbo."
The Fate of Ophelia je 13. pesem pop zvezdnice, ki je dosegla prvo mesto na Billboardovi lestvici najbolj poslušanih skladb. S tem je Swift tudi uradno med najbolj uspešnimi izvajalci desetletja.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.