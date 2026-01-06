Naslovnica
Nov rekord Taylor Swift, tokrat je premagala samo sebe

Los Angeles, 06. 01. 2026 11.14 pred 47 minutami 2 min branja 1

Avtor:
A. J.
Taylor Swift

Taylor Swift je znova dokazala svoj glasbeni vpliv, saj je njena skladba The Fate of Ophelia dosegla nov mejnik na lestvici Billboard Hot 100. Po devetih tednih na prvem mestu je pesem postala njena najuspešnejša doslej. S tem je pevka presegla svoje prejšnje uspešnice, kot so Blank Space, Cruel Summer in Shake It Off. Skladba je bila s strani revije Rolling Stone uvrščena med najboljše pesmi leta 2025.

Zvezdnica Taylor Swift je novo leto na kariernem področju začela zelo uspešno, in sicer s podiranjem lastnega rekorda. Njena pesem The Fate of Ophelia - vodilni singel z njenega zadnjega albuma The Life of a Showgirl - je namreč postala njena najdlje trajajoča uspešnica na prvem mestu lestvice Billboard Hot 100, potem ko je na vrhu preživela kar devet tednov. S tem je prehitela svoj prejšnji rekord, ki ga je imela z uspešnico Anti-Hero, ki je ostala na vrhu osem tednov.

The Fate of Ophelia je sicer prvotno izšla oktobra 2025 in se je hitro povzpela na prvo mesto. Med božično sezono je nato pesem začasno zdrsnila z vrha lestvice (na račun prazničnih skladb, kot je All I Want for Christmas Is You v decembrskem času), vendar se je po praznikih ponovno povzpela na prvo mesto in tako le še utrdila ta rekord.

Taylor Swift
Taylor Swift
FOTO: Taylor Swift

Prvo mesto je tako zasedla The Fate of Opelia, sledi Anti-Hero, nato pa Blank Space, ki je sedem tednov ostala na prvem mestu, sledile so ji Cruel Summer s štirimi tedni, Shake It Off s štirimi tedni, Look What You Made Me Do s tremi tedni in We Are Never Getting Back Together s tremi tedni na vrhu.

Decembra je revija Rolling Stone The Fate of Ophelia razglasila za eno izmed najboljših pesmi leta 2025 in zapisala: "The Fate of Ophelia je Taylorina najbolj Swifijevska od pesmi Love Stoty naprej, saj opisuje Hamleta tako, kot je njena najstniška različica opisala Romea in Julijo. Tako kot v pesmi Love Storyse se vrača v čas, da bi rešila tragično mlado junakinjo in ji dala novo zgodbo."

Preberi še Taylor Swift bo izdala dokumentarno serijo

The Fate of Ophelia je 13. pesem pop zvezdnice, ki je dosegla prvo mesto na Billboardovi lestvici najbolj poslušanih skladb. S tem je Swift tudi uradno med najbolj uspešnimi izvajalci desetletja.

taylor swift rekord fate of ophelia lestvica billboard

Slovenska glasbena ikona se poslavlja z odrov

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Aladar
06. 01. 2026 12.02
Včem le ???? 🐒🐒🐒
Odgovori
0 0
bibaleze
