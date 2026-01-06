Nov rekord Taylor Swift, tokrat je premagala samo sebe

Zvezdnica Taylor Swift je novo leto na kariernem področju začela zelo uspešno, in sicer s podiranjem lastnega rekorda. Njena pesem The Fate of Ophelia - vodilni singel z njenega zadnjega albuma The Life of a Showgirl - je namreč postala njena najdlje trajajoča uspešnica na prvem mestu lestvice Billboard Hot 100, potem ko je na vrhu preživela kar devet tednov. S tem je prehitela svoj prejšnji rekord, ki ga je imela z uspešnico Anti-Hero, ki je ostala na vrhu osem tednov.

The Fate of Ophelia je sicer prvotno izšla oktobra 2025 in se je hitro povzpela na prvo mesto. Med božično sezono je nato pesem začasno zdrsnila z vrha lestvice (na račun prazničnih skladb, kot je All I Want for Christmas Is You v decembrskem času), vendar se je po praznikih ponovno povzpela na prvo mesto in tako le še utrdila ta rekord.