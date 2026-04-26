Glasba

Nov up za melanholičen country pop

Ljubljana, 26. 04. 2026 11.00 pred dvema dnevoma 1 min branja 12

Avtor:
K.Z.
Matjaž Ambrožič

Kavbojcem v veliko poslušalsko veselje.

ELLA LANGLEY - Dandelion

Ella Langley je komaj tretja v treh letih. Samo Morgan Wallen in Zach Bryan sta s svojim albumoma v minulih treh letih uspela doseči vrh ameriške lestvice. Za blagoh nashvillskega glasbenega narativa je tako Ella Langley, 28-letna pevka in avtorica doma iz Alabame, več kot dobrodošla. Drži, s country melosom sta v zadnjem obdobju koketirali tudi Beyoncé (s presenetljivo vsebino albuma Cowboy Carter) in zdaj-že-samo-še pop-in-nič-več-country superzvezdnica Taylor Swift. V country razred se pogosto prišteva še Jelly Roll, čeprav ta ni čistokrvni kantrijaš. Dandelion je pretežno mirno in prav lepo zveneč album. Langleyjeva ga je začinila z ravno še okusnim deležem (pol-)balad. Tako peščica bolj pop songov dopadljivo izstopi. Med temi izpostavim Bottom Of Your Boots in Be Her. Seveda pa se večina preostalih napevov - za dodatno navdušnenje navijačev country preproščine - kaj dosti ne oddaljuje od spremljajoče slide kitare, ki niti v enem trenutku ne postane moteča. Simpatična country vibracija.

 

Ocena: 3

'Ko so ljudje vstali in zaploskali, je tudi kakšna solzica pritekla'

Novo pesem namenili vsem, ki si letos morda ne bodo mogli privoščiti dopusta

Patuljak10
26. 04. 2026 17.44
Zelo lepo! Pohvalno! Samo takoj naprej!
G. Papež
26. 04. 2026 17.28
Pa koliko let že to počne, to je grozno.
G. Papež
26. 04. 2026 17.27
Ta pa tudi, ko ne ve kaj bi napisal ali povedal nekaj napiše ali pove. Res odveč.
facasplaca
26. 04. 2026 14.14
Kdo je tebi dal pravico da druge ocenjuješ, pometi pred svojim pragom.
Jani.
26. 04. 2026 14.08
Lej tega 😄
Diego14
26. 04. 2026 13.52
Kje si osiveli? Pogrešamo te...
osiveli_ritmični_gimnastik
26. 04. 2026 14.35
Pozdravljeni feni, danes sem malo pozen, saj sem občeval s tvojo ženo Diego.
HardKore
26. 04. 2026 13.14
Jaooo...
Delavec_Slo
26. 04. 2026 11.23
No še en pokvarjen dan!
osiveli_ritmični_gimnastik
27. 04. 2026 18.29
ne skrbi, vzemi naklofen 1000 ali viagro, zatisni oči in se spravi na svojo....
Diego14
26. 04. 2026 11.06
Evo ga...spet ta
