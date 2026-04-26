Nov up za melanholičen country pop

Ella Langley je komaj tretja v treh letih. Samo Morgan Wallen in Zach Bryan sta s svojim albumoma v minulih treh letih uspela doseči vrh ameriške lestvice. Za blagoh nashvillskega glasbenega narativa je tako Ella Langley, 28-letna pevka in avtorica doma iz Alabame, več kot dobrodošla. Drži, s country melosom sta v zadnjem obdobju koketirali tudi Beyoncé (s presenetljivo vsebino albuma Cowboy Carter) in zdaj-že-samo-še pop-in-nič-več-country superzvezdnica Taylor Swift. V country razred se pogosto prišteva še Jelly Roll, čeprav ta ni čistokrvni kantrijaš. Dandelion je pretežno mirno in prav lepo zveneč album. Langleyjeva ga je začinila z ravno še okusnim deležem (pol-)balad. Tako peščica bolj pop songov dopadljivo izstopi. Med temi izpostavim Bottom Of Your Boots in Be Her. Seveda pa se večina preostalih napevov - za dodatno navdušnenje navijačev country preproščine - kaj dosti ne oddaljuje od spremljajoče slide kitare, ki niti v enem trenutku ne postane moteča. Simpatična country vibracija.