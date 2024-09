Nov videospot A$AP Rockyja moraš pogledati

A$AP Rocky, razvpiti ameriški raper, s pomenljivo vižo Tailor Swif, najavlja svoj četrti album Don't Be Dumb (Ne bit' tup). Zelo dober video ima tudi njena predhodnca, pred mesecem izdani single Highjack. A tole je resnično nadstandarno fenomenalno kul spot, uau. Priljubljena pevka Taylor Swift pogosto nastopa v raperskih besedilih. Drake in Kanye West sta le dva slavna raperja, ki sta brhko country-popevkarico bežno že omenjala. Najpogosteje Swiftova nastopi kot sinonim za uspešnost, odličnost, (finančno) zmago. A$AP Rocky v pričujočem komadu navrže tudi, da naj o njegovih flancah izrečenih v tem songu, Swiftove ne obveščamo. Ok, prav, je ne bomo! Načeloma pa raper o pop šampijonki nima slabega mnenja. Nenazadnje je njegovo dekle istega, torej pevskega poklica. Je pa zanimivo, da Swif-ovo, torej Swiftovo avtor v spotu le za sekundo simbolno pokaže, in to v kotu, v ozadju kratkega prizora iz neglamurozne poslovalnice trgovca manj zdrave hitre hrane. Zato pa spot, nedavno posnet v ukrajinski prestolnici, vključuje najmanj dve desetini anti-bibljičnih prizorov - od delfina, ki iz vode sili na gril, do buldožerja, ki skače tako kot navdahnjeni gorski kolesarji. Komad sam ni ravno speven, je pa ritmično hudomušen in uspe zmobilirirati k miganju. Novodobna multi-okusna, a protislovna Božanska ultra-komedija, pravzaprav.

Ocena: 5

