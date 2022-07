Nov videospot Eve Boto ustvarila priljubljena vplivnica Nika Krmec

Eva Boto je zvestemu občinstvu predstavila nov videospot z naslovom Nočem, da greš, izdelek pa ima prav posebno zgodbo. Kot scenaristka in režiserka se je tokrat izkazala Nika Krmec, dekle, ki jo na Instagramu spremlja kar 63.600 sledilcev.

icon-expand Nika Krmec je pri videospotu sodelovala kot scenaristka in režiserka FOTO: osebni arhiv

Glasbeni izdelek, ki nosi naslov Nočem, da greš, je produciral Žan Serčič, pevec je prav tako avtor besedila, pod video izdelek pa se je podpisala Nika Krmec. Eva Boto, ki je na nov projekt izjemno ponosna, je ob izidu pojasnila, kako se je odmevno sodelovanje sploh začelo.

"Nedolgo nazaj sva z Davidom Amarom govorila o Nikini kreativi in idejah in takoj, ko sem začela razmišljati o vizualni podobi pesmi, sem se spomnila na njo in jo poklicala. Javila se je v petih sekundah in bila takoj za. Takoj, ko je poslala okviren scenarij, sem rekla, okej, to je to ...'' je o tem, kako sta z Niko združili moči, povedala Eva.

icon-expand Eva Boto FOTO: osebni arhiv

Nika je toplo sprejela Evino idejo in se s sodelovanjem takoj strinjala: ''V zelo kratkem času smo izpeljali en super projekt, jaz sem zelo zadovoljna, navsezadnje pa je najbolj pomembno, da je zadovoljna Eva.'' Iz Španije, kjer se trenutno nahaja, je priljubljena vplivnica za 24ur.com pojasnila, da se je ob ustvarjanjem videospota srečala z nekoliko drugačnim načinom dela: ''Pisanje scenarijev in režija sta definitivno malenkost bolj kompleksen proces kot snemanje lastnih TikTokov, že zato, ker je toliko več organizacije, usklajevanja in predvsem zato, ker si želiš ujeti vizijo drugega človeka in jo spraviti v neko smiselno zgodbo.''

Besedilo je Nika ob prvem poslušanju razumela na veliko različnih načinov, zato je želela zgodbo spota prepustiti subjektivni interpretaciji gledalca.