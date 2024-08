Nov videospot Katy Perry tarča preiskave zaradi morebitne okoljske škode

Oddelek za okolje sicer ugotavlja, da videoposnetek ni "zločin proti okolju", ampak kršitev, saj je snemanje "lahko dovoljeno", če se ustrezno zahteva. Produkcijska hiša, odgovorna za videospot, tega predhodno ni uredila.

Pesem Lifetimes, za katero je glasbenica spot posnela v Španiji, je druga skladba s prihajajočega albuma 143, ki bo že njen šesti: "Želela sem ustvariti drzen, razkošen in slavnostni dance-pop album s simboličnim numeričnim izrazom ljubezni kot glavnim sporočilom." Spomnimo, pevka je s prvim singlom Woman's World precej razburila javnost.

Pesem so kritiki pri portalu Vulture označili za "najbolj zastarelo prenovo", pri The Cut pa za "pozabljivo". The Guardian je pesmi namenil le eno zvezdico, vse skupaj pa označil za "regresivno" in "zastarelo". "Tako je videti feminizem skozi oči moškega," je spot, v katerem je napol gola pela o opolnomočenju žensk, komentirala ena od uporabnic.